Yahyalı'da çocuklar hem yarıştı hem kazandı

Yahyalı Belediyesi ve Yahyalı İlçe Müftülüğü tarafından 'Haydi Arkadaşlar! Yarışıyoruz Kazanıyoruz' adlı bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

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  • 15.08.2022 14:29
  • Güncelleme: 15.08.2022 15:24
Yahyalı'da çocuklar hem yarıştı hem kazandı
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Yahyalı Belediyesi ve Yahyalı İlçe Müftülüğü tarafından ’Haydi Arkadaşlar! Yarışıyoruz Kazanıyoruz’ adlı bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan ’Kitabımı Öğreniyorum’ isimli kitabı okuyan öğrenciler arasında yapılan yarışmaya 800 öğrenci katıldı. Yarışmada başarılı olan 100 öğrenci ödüle layık görüldü. Yahyalı Belediyesi bahçesinde yapılan ödül törenine İlçe Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe protokol üyeleri, öğrenci ve veliler katıldı. Törende konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Belediye Başkanı bir ilçenin Şehremini’dir. Biz ev sahibiyiz. 8 yıldır da ev sahipliğini en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ben yarışmada emeği geçen kurumlarımıza ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yahyalı’da kurum arasında güzel bir uyum ve güzel bir iletişim var. Dayanışma olduğu için ilçemiz çok bereketli. Evlatlarımıza sahip çıkalım. Onlar bizim geleceğimiz. Yolu, kaldırımı, imar çalışması herkes yapabilir. Ama önemli olan gönül belediyeciliği yapmak. Şehremini olarak çocuklarımızı geleceğe hazırlamak. Aldığımız eğitim bunu gerektiriyor. Bizde aldığımız eğitimin gereğini yapıyoruz. Çocuklarını geleceğe hazırlayan velilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu yarışmayı dinimizi çocuklarımıza en güzel şekilde öğretmek için düzenledik. Biz maneviyat yüklü bir ilçeyiz. Bizim iklimimiz maneviyat kokar. Rüzgârımız manevi yönden eser. Yahyalı üstüne düşeni her zaman yaptı, kıyamet sabahına kadar da üzerine düşeni yapmaya devam edecek” diye konuştu.

İlkokul ve ortaokul kategorilerinde yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere 10 bisiklet, 10 Akıllı Kol Saati, 30 Takım Forması ve 50 futbol topu hediye edildi.

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İHA

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