Yahyalı'da bayramlaşma töreni yapıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Ramazan Bayramı münasebeti ile bayramlaşma programı düzenlendi.

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  • 29.04.2022 16:37
  • Güncelleme: 29.04.2022 18:38
Yahyalı'da bayramlaşma töreni yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde Ramazan Bayramı münasebeti ile bayramlaşma programı düzenlendi.

Yahyalı 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen bayramlaşma törenine Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Zeynal Kubat, AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, MHP İlçe Başkanı Nebi Akkuş, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bayramlaşma töreninde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bir Ramazan Bayramı’nda daha birlikte bayramlaşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Başta ilçemiz olmak üzere tüm İslam Âleminin bayramını kutluyorum. Rabbim bizleri sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde nice nice bayramlara ulaştırsın. Pandemi nedeniyle 2 yıldır bayramlarımız sıkıntılı geçti. Ben bu bayramı çifte bayram olarak kabul ediyorum. Cenab-ı Allah bizlere bir daha salgın hastalık yaşatmasın. Tüm şehitlerimizi rahmet ile anıyor, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Bu vesile ile halkımızın bayramını bir kez daha kutlamak istiyorum” diye konuştu.

Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ise konuşmasında “ Ramazan Ayı’nın maneviyatı yüksek günlerini vatandaşlarımız ile birlikte idrak ettik. Yahyalılı hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını en kalbi duygularım ile tebrik ediyorum. Bizler halkımızın daha sağlıklı, daha mutlu bir bayram geçirmeleri adına gerek Emniyet Müdürlüğümüz gerek ise Jandarma Komutanlığımız ile tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık. İlçemizin turistik yerlerini gezecek turistlerin can ve mal güvenliğini sağlamak adına her türlü düzenlemeler yapıldı. Misafirlerimizi ağırlama noktasında hiçbir eksiğimiz yok. Herkese sağlıklı mutlu bir bayram diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bayramlaşma töreni gerçekleşti. Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ilçe protokolü ve vatandaşlar ile bayramlaştı.

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İHA

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