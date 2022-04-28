Yahyalı Belediyesi'nin acı günü
Yahyalı Belediyesi'nde Park ve Bahçeler Müdürü olarak görev yapan Mustafa Sarıoğlu hayatını kaybetti.
- 28.04.2022 17:39
- Güncelleme: 28.04.2022 17:39
Yahyalı Belediyesi bünyesinde Park ve Bahçeler Müdürü olarak görev yapan Mustafa Sarıoğlu vefat etti. Yahyalı Belediyesi’nde sosyal medyadan verdiği ani vefat haberiyle, mesai arkadaşlarının büyük üzüntü içerisinde olduklarını belirterek Sarıoğlu’nın ailesine ve yakınlarına sabırlar dilediklerini aktardılar.
1ha
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