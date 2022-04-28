Yahyalı Belediyesi’nin acı günü



Yahyalı Belediyesi bünyesinde Park ve Bahçeler Müdürü olarak görev yapan Mustafa Sarıoğlu vefat etti. Yahyalı Belediyesi’nde sosyal medyadan verdiği ani vefat haberiyle, mesai arkadaşlarının büyük üzüntü içerisinde olduklarını belirterek Sarıoğlu’nın ailesine ve yakınlarına sabırlar dilediklerini aktardılar.