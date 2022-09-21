Yahyalı Belediyesi, Çavdaruşağı Mahallesi'ndeki hizmetlerin açılışını yaptı

Yahyalı'nın Çavdaruşağı Mahallesi'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi tarafından yaptırılan Köy Yaşam Merkezi, Halı Saha, Mesire Alanı ve okul çevre düzenlemesi yapılan törenle hizmete açıldı.

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  • 21.09.2022 16:47
  • Güncelleme: 21.09.2022 18:04
Yahyalı Belediyesi, Çavdaruşağı Mahallesi'ndeki hizmetlerin açılışını yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı’nın Çavdaruşağı Mahallesi’nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi tarafından yaptırılan Köy Yaşam Merkezi, Halı Saha, Mesire Alanı ve okul çevre düzenlemesi yapılan törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları Mehmet Yücel, Yusuf Deliktaş, Duran Safrantı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “ Buranın yapımına destekte bulunanlara yürekten teşekkür eniyorum. Burası bin 200 metrekarelik bir alana sahip. Halı sahamız harika manzarası ve yeri olan bir yerde. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza saygılar sunuyor, yürekten teşekkür ediyorum. Erciyes’e yüksek irtifa kampı yaptılar ama sıkıştıkları zamanda burayı kullanabilirler. Burada emekleri var hizmetleri var. Buradan Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek’e teşekkürüm var. Geleli 3 ay oldu ama gerçekten 3 yıl gibi bölgemize hizmetleri geçti. Kayseri’nin atom karıncası diye tabir ettiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç Başkanımıza da gönülden yürekten teşekkürüm var. Her zaman istediğimizi bildik, onlarda verdiler. Avrupa standardında BSK dediğimiz sıcak asfaltın şuanda çalışması devam ediyor. Şöyle bir algıyı da kırmak istiyoruz. Sosyal medyada paylaşımlarımız da altını çizerek vurgu yapmanızı ben istirham ediyorum. “Kapuzbaşı yolu gidilecek bir yol değil”, “Standarda uygun bir yol değil” gibi bir algı insanlarımızın kafasında var ama bu algıyı bizim mutlaka kırmamız lazım. Ben özellikle bu konuda bize görevlerin düştüğünü biliyorum. Halı sahamız Çadıruşağı’ndaki kardeşlerimize hayırlı olsun. Zamantı Irmağı üzerine bir de köprü yaptıracağız. İnsanlarımızın ırmaktan geçebileceği bir köprüyü hemen yaptırmamız lazım. Buraya teşriflerinizden dolayı her birinize gönülden teşekkürüm ediyorum” diye konuştu.

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İHA

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