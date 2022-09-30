Yahyalı Aladağlar'da yol yapım çalışması devam ediyor

Yahyalı Belediyesi, Aladağlar Gökoluk mevkiinde başlattığı yol yapım çalışmalarına hızla devam ediyor.

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  • 30.09.2022 16:08
  • Güncelleme: 30.09.2022 16:24
Yahyalı Aladağlar'da yol yapım çalışması devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Belediyesi, Aladağlar Gökoluk mevkiinde başlattığı yol yapım çalışmalarına hızla devam ediyor.

Özellikle maden sektöründe çalışanların ve yabancı turistlerin sık kullandığı yolda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk yapılan yol çalışması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Esat Öztürk yaptığı açıklamada, “Burası çeşitli maden rezervlerinin çıkarıldığı bir bölge. Ayrıca turizm değerlerimizden olan Aksu Kanyonu’da burada yer alıyor. Çalışmalarda yer alan tüm belediye çalışanlarına gönülden yürekten teşekkür ediyorum. Yahyalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine, Dedeman Madenciliğe şükranlarımı sunuyorum. El ele vererek güzellikler yapıyoruz. Bahar mevsiminden itibaren bu yolu güzelleştirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 1000 kamyonluk hafriyatı bu yola sermiş olduk. Maliyeti yaklaşık 4 milyon TL gibi bir bedel tutuyor. Yahyalı Belediyemiz Allah’a hamd olsun çalışıyor. 2022 yılı yol yılımız oldu. Bu yolu kullanan nakliyeci esnaflarımıza, madencilerimize ve yaban hayatı için bölgeye gelen turistlere konforlu bir yol hazırlıyoruz. Yaklaşık 7-8 km’lik yol tamamlandığı zaman hem hemşerilerimizden hem de turistlerden dualar alacağız. Çok güzel bir yol ortaya çıkıyor. Güle güle kullansınlar. Her şey Yahyalı için, Her şey Yahyalı Turizmi için” diye konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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