Yahyalı 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon imar planı kabul edildi

Yahyalı Belediye Meclisi, Haziran Ayı olağan meclis toplantısını yaptı.

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  • 06.06.2022 15:14
  • Güncelleme: 06.06.2022 15:36
Yahyalı 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon imar planı kabul edildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Belediye Meclisi, Haziran Ayı olağan meclis toplantısını yaptı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında toplanan belediye meclisinde ikisi ek olmak üzere 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda; 2022 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek verilmesi talebi, Yahyalı Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının, hizmet binası olarak kullanılan tahsisli olan işyerinin tahsis süresinin uzatılması ile ilgili talebi, 1/1000 ölçekli Yahyalı İlave ve Revizyon İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi, KMK Isıtma Klima Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin şartlı nakdi bağış yapma talebi ve belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere motorlu bisiklet alınması talebi görüşülerek karara bağlandı. Toplantı İlave ve Revizyon İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu Raporu görüşülürken açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “İmar Komisyonumuza yürekten teşekkür ediyorum. İmar planında yapılan revizyon ile birlikte 160 civarında sorunlu konu çözüme kavuştu. Yahyalı’mız şehirleşme yolunda hızla ilerliyor. Cumhurbaşkanımızda önem verdiği yatay mimariye biz de çok önem veriyoruz. Biz bir turizm ilçesiyiz. Hem Kayseri’nin hem de İç Anadolu’nun Sayfiye bir ilçesi olarak görülüyoruz. Bu revizyon çalışması ile doğalgaz alamayan hanelerimizin de önleri açıldı. İlçemizde 600’e yakın doğalgaz alamayan hanemizin yaklaşık 450 tanesi doğalgaz alabilecek. Gelişi güzel yapıların olmadığı, hızla şehirleşen bir ilçe hayal ediyoruz. Bu çalışma da bu hayalimizin gerçekleşmesine vesile olacak. Çalışmada emeği geçen mesai arkadaşlarıma, meclis üyelerimize ve imar komisyonumuza yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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