Yağış durdu, Talas'ta kar temizliği başladı

Yağışın durmasıyla birlikte harekete geçen Talas Belediyesi, kar yığınlarını kaldırarak hem yol güvenliğini sağlıyor hem de görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor.

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  • 21.01.2022 11:24
  • Güncelleme: 21.01.2022 12:11
Yağış durdu, Talas'ta kar temizliği başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yağışın durmasıyla birlikte harekete geçen Talas Belediyesi, kar yığınlarını kaldırarak hem yol güvenliğini sağlıyor hem de görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor.

Yoğun kar yağışıyla birlikte yol kenarları ve refüjlerde biriken karlar, 8 kepçe, 4 kamyon ve 12 personelden oluşan ekipler tarafından kaldırılmaya başlandı. Bu kapsamda kaldırımlar, sokak araları ve yol kenarlarının yanı sıra okul bahçeleri, camiler ve sosyal tesisler gibi ortak kullanım alanlarının çevresi de kar birikintilerinden arındırılıyor.

Ayrıca park ve bahçelerin içindeki yürüyüş yolları ile merdivenler de kardan temizleniyor. Kepçelerle toplanıp kamyonlara yüklenen kar yığınları, kırsal bölgelerdeki uygun alanlara boşaltılıyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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