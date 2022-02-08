Yağan zar çam ağaçlarını devirdi

Yozgat'ta son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kirazlı göleti çevresinde bulunan ormanlık alandaki ağaçlar zarar gördü.

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  • 08.02.2022 10:50
  • Güncelleme: 08.02.2022 10:50
Yağan zar çam ağaçlarını devirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kirazlı göleti çevresinde bulunan ormanlık alandaki ağaçlar zarar gördü.

Yozgat’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk nedeniyle Kirazlı göleti tamamen buz tutarken gölet çevresinde bulunan ormanlık alandaki çam ağaçları ise zarar gördü. Karın ağırlığına dayanamayan onlarca ağaçtan bazıları devrilirken bazılarının ise dallarının kırıldığı görüldü.

Devrilen ve devrilme tehlikesi olan ağaçlar, yetkililer tarafından kaldırılmayı bekliyor.

İHA

Kayseri Gündem
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