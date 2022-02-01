Yağan karı eğlenceye dönüştürdüler

Sivas'ta bir süredir etkili olan kar yağışı, kimileri için esaret kimileri için de eğlence oldu.

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  • 01.02.2022 10:19
  • Güncelleme: 01.02.2022 10:19
Yağan karı eğlenceye dönüştürdüler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta bir süredir etkili olan kar yağışı, kimileri için esaret kimileri için de eğlence oldu.

Sivas’ta yoğun kar yağışı ulaşım başta olmak üzere birçok alanda kısıtlamalara neden oldu. Şehir merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı. Yüksek kesimlerde ise 1 metrenin üzerine çıktı. 629 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Yağan kar kimileri için esaret kimileri için ise eğlence oldu. 7den 77’ye birçok kişi tarihi kent meydanında kartopu oynayarak eğlendi. Karın tadını çıkartanlar arasında eğitim için Türkiye’de bulunan ve hayatlarında ilk kez bu yıl karla tanışan Afrikalı öğrenciler de vardı. Bir grup genç, tarihi Şifahiye Medresesinin tavan arklarında oluşan uzun buz sarkıtlarını hedef alarak, buzları kırmak için aralarında yarışma düzenledi. Kartopu ile buzları kırmaya çalışan gençler ne yaptıysa başarılı olamadı.

“Buzu kırmaya çalıştık”

Medresenin oluğunda oluşan buz sarkıtını kırmaya çalışan genç, “Medresede bir buz gördük arkadaşlarla kıralım dedik. Fakat içinde zincir varmış. Biz de arkadaşlarla kardan adam yapmaya karar verdik. Böyle karın tadını çıkarıyoruz. Bayadır yağmıyordu, iyi oldu. Kardan adam, kartopu savaşı yaptık. Zinciri kırmaya çalıştık ama olmadı” dedi.

İHA

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