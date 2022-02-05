Yağan kar için şükür kurbanı kestiler

Sivas'ta faaliyet gösteren bir derneğin gönüllüleri, bol kar yağışı nedeniyle şükür kurbanı kesti.

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  • 05.02.2022 09:37
  • Güncelleme: 05.02.2022 09:37
Yağan kar için şükür kurbanı kestiler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta faaliyet gösteren bir derneğin gönüllüleri, bol kar yağışı nedeniyle şükür kurbanı kesti.

Sivas’ta birçok gönüllüsü kadınlardan oluşan Bir El de Sen Uzat Derneği ülke genelinde bol kar yağışı yağması nedeniyle şükür kurbanı kesti. Hayırseverlerin desteği ile gerçekleştirilen etkinlik dernek binası önünde yapıldı. 2 koyun dernek üyelerinin duaları eşliğinde kesildi.

“Şükretmek adına şükür kurbanı kesmeyi düşündük’’

Bir Elde Sen Uzat Derneği gönüllülerinden Sivas Belediyesi eski başkan yardımcısı Ahmet Özaydın, “Bugün hayırlı bir işe vesile olmak istiyoruz Bir El de Sen Uzat Kadınlar Yardım Derneği olarak. Geleneğimizde yağmur yağmadığı zaman, kar yağmadığı zaman, genelde yağmur duasına kar duasına çıkılır. Cenabı Hak dualar kabul edilirse elbette ki yağmuru ve karı gönderir. Biz dernek olarak farkındalık oluşturmak açısından hayırseverlerin yardımıyla derneğinde önderliğinde şükür kurbanı kesmek istedik. Şuanda gerek ilimizde gerekse Türkiye’de gerçekten bereket ifade eden mükemmel bir kar yağışı var. Biz bu kar yağışından dolayı Cenabı Hakka şükretmek adına şükür kurbanı kesmeyi düşündük. Allah kabul etsin’’ dedi.

İHA

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