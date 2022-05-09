Yabancı öğrenciler hayvanat bahçesine hayran kaldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi, İsviçre'nin Zürih Üniversitesi öğrencilerini misafir etti. 153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan Hayvanat Bahçesi'ni ilgiyle gezen İsviçreli öğrenciler, personelin ilgisinden de memnun kaldıklarını ifade ettiler.

PAYLAŞ
  • 09.05.2022 10:57
  • Güncelleme: 09.05.2022 14:11
Yabancı öğrenciler hayvanat bahçesine hayran kaldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi, İsviçre’nin Zürih Üniversitesi öğrencilerini misafir etti. 153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan Hayvanat Bahçesi’ni ilgiyle gezen İsviçreli öğrenciler, personelin ilgisinden de memnun kaldıklarını ifade ettiler.

Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencilerinin konuğu olarak 8 günlük öğrenci değişim programı çerçevesinde Kayseri’ye gelen İsviçre’nin Zürih Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencileri, Kapadokya, Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Cumhuriyet Meydanı ve Kapalı Çarşı’nın ardından Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret ederek izlenimlerini paylaştı. Ülkeler arasındaki öğrenciler ile bilimsel ve kültürel faaliyetler doğrultusunda ilişkilerin geliştirilmesini sağlayan Uluslararası Veteriner Öğrenciler Topluluğu’nun (İVSA) öğrenci değişim programı çerçevesinde Kayseri’ye konuk olan İsviçreli öğrenciler, Kayseri hakkındaki düşüncelerini aktardı. Kayseri ve Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi ziyareti hakkında düşüncelerini dile getiren Zürih Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencisi aynı zamanda öğrenci değişim programı sorumlusu Jasmine Than, kendi ülkesi ve Türkiye’deki eğitim ile karşılaştırma fırsatı bulduğunu, Türk kültürünün daha sıcak olduğunu keşfettiğini dile getirdi. Öğrenci Than, ziyaret çerçevesinde hem Zürih hem de Budapeşte’deki hayvanat bahçelerini ziyaret ettiklerini ancak Kayseri Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’ndeki veteriner hekimlerin ilgisini ve hayvanat bahçesinin tanıtımına yönelik faaliyetlerini çok beğendiklerini ifade etti.

Hayvanat Bahçesi ziyaretinde konuşan Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 4. sınıf öğrencisi ve öğrenci değişim programı sorumlusu Melis Ay ise süreç içerisinde kendilerine, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çok büyük katkıları olduğunu ifade ederek, “3 kere bu kulüple sempozyum yaptık. Ve burada Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çok büyük bize katkıları oldu. Bunun için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. İsviçre, Zürih Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencilerine Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi yetkilileri tarafından bilgiler verilirken, yabancı öğrenciler, hayvanat bahçesi sakinlerini ilgiyle inceledi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
YRP'li Önder Narin: 'Kayseri ve Türkiye'yi refaha kavuşturacağız'

YRP’li Önder Narin: “Kayseri ve Türkiye’yi refaha kavuşturacağız”

Kayseri'de şüpheli ölüm: 56 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Kayseri'de şüpheli ölüm: 56 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

AK Parti Tomarza'da annelere çiçek verdi

AK Parti Tomarza'da annelere çiçek verdi

Tomarza'da Çölyak için farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Tomarza'da Çölyak için farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Destanlaşan liseler kongrede buluştu

Destanlaşan liseler kongrede buluştu

Başhekim Doç. Dr. Altıntop: 'A sınıfı bir hastane kategorisine yükselmek bizi mutlu etti'

Başhekim Doç. Dr. Altıntop: 'A sınıfı bir hastane kategorisine yükselmek bizi mutlu etti'

Çok Okunanlar
1
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

2
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

3
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

4
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

5
Gazeteci ve iş adamını darp eden 6 kişi serbest

Gazeteci ve iş adamını darp eden 6 kişi serbest

6
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BBP Eski İl Başkanı hayatını kaybetti

BBP Eski İl Başkanı hayatını kaybetti

Antika Pazarı tutkuya dönüştü

Antika Pazarı tutkuya dönüştü

DAHA FAZLA
Vakıflar Haftası, 'paylaşma geleneği' temasıyla kutlanacak

Vakıflar Haftası, ‘paylaşma geleneği’ temasıyla kutlanacak

Anneler Günü'nde annelere çok özel hediye

Anneler Günü'nde annelere çok özel hediye

Bakan Nebati, Kayseri Vergi Denetim Kurulu'nun neden kapatıldığını açıkladı

Bakan Nebati, Kayseri Vergi Denetim Kurulu’nun neden kapatıldığını açıkladı

Yağışlar azalıyor, sıcaklıklar yükseliyor

Yağışlar azalıyor, sıcaklıklar yükseliyor

Jandarma suça geçit vermiyor

Jandarma suça geçit vermiyor