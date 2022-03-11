Yaban hayvanlarını yemleme çalışmaları devam ediyor

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, etkili olan kar yağışı sebebi ile yaban hayvanlarını yemleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun kar yağışının etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kesintisiz devam eden yemleme faaliyet çalışmaları Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından Yahyalı ilçesinin farklı noktalarında devam etti.

Yerleşim yerlerinden uzak ve kar yağışının yoğun olduğu doğal yaşam alanlarına 2 ton ot ve yonca ile 100 kilogram pazar artığı olan havuç, marul, lahana gibi yiyecekler bırakıldı.