Yaban hayvanları için yem bırakıldı
Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
- 15.02.2022 12:01
- Güncelleme: 15.02.2022 12:01
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Yaban hayvanlarının ağır kış şartlarını hafif atlatabilmeleri maksadıyla yürütülen destekleme çalışmaları kapsamında doğaya 7 bin 990 kilogram yem bırakıldı. Mevsim şartlarına göre yaban hayvanlarını destekleme çalışmaları devam edecek.
İHA
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