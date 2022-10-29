Hakem Volkan Bayarslan, 2 sezon sonra Kayserispor maçında düdük çalacak.

Süper Lig’de mücadele veren Yukatel Kayserispor’un sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçını İstanbul Bölgesi Süper Lig hakemi Volkan Bayarslan yönetecek. Bugüne kadar 296 maça çıkan Volkan Bayarslan, sarı kırmızılı takımın 14. kez maçında düdük çalacak. Volkan Bayarslan’ın yönettiği geride kalan 13 maçta Kayserispor, 5 galibiyet 2 beraberlik alırken 6 kez de mağlup oldu.

Kayserispor’un son olarak 8 Kasım 2020’de sahasında oynadığı ve 1-0 kaybettiği Hatayspor maçını yöneten Volkan Bayarslan, Adana Demirspor’un ise bu sezon deplasmanda 3-2 kazandığı Giresunspor maçını yönetmişti. Volkan Bayarslan’ın yönettiği maçlarda Adana Demirspor 7 galibiyet 6 beraberlik alırken 4 kez de yenildi.