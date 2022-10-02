Voleybol Efeler Ligi 1.Hafta
Develi Belediyespor, 2022-2023 sezonuna mağlubiyetle başladı.
- 02.10.2022 09:35
- Güncelleme: 02.10.2022 10:41
Develi Belediyespor, 2022-2023 sezonuna mağlubiyetle başladı.
Voleybol Efeler Liginde mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 1. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Halbank’a 3-0 mağlup olarak sezona kötü başladı.
Salon: Başkent Spor Salonu
Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar
Halkbank: Aslan Ekşi, Deniz İvgen, Mert Matic, Oğuzhan Doğruluk, Volkan Done, Serhat Coşkun, Mustfa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, Micah Ma, Aziz Abdel, Doğukan Ulu, Yunus Emre Tayaz, Nicolas Bruno, Yiğit Hamza Aslan
Develi Belediyespor: Furkan Gök, Caner Pekşen, Ahmet Samet Baltacı, Berkan Eryüz, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Michal Filip, İbrahim Emet, Yusuf Eken, Ali Onur Edis, Onur Altınkaya, Ian Iereshchenko, Hamdi Erkan
Setler:
1.Set: 25-22 (Halkbank)
2.Set: 25-17 (Halkbank)
2.Set: 25-17 (Halkbank)