Vergi Dairesi Başkanından Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

21-27 Şubat Vergi Haftası kapsamında, Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci ve ekibi Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

PAYLAŞ
  • 24.02.2022 11:05
  • Güncelleme: 24.02.2022 11:45
Vergi Dairesi Başkanından Başkan Palancıoğlu'na ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

21-27 Şubat Vergi Haftası kapsamında, Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci ve ekibi Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı misafirlerine teşekkür eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “21-27 Şubat Vergi Haftası kapsamında Kayseri Vergi Dairesi Başkanı’mız Sayın Şahin Demirci ve ekibini misafir ettik. Kayseri milliyetçi ve devletini çok seven destekleyen bir yapıya sahip. Bu kapsamda belediyemizde vergi geliri açısından baktığımızda tahakkuka göre yüzde 90’ın üzerinde bir başarı mevcut. Vatandaşlarımız devlete karşı vergi borcunu en iyi şekilde yerine getiriyor, devletini destekliyor. Gelen vergilerde kendilerine hizmet olarak, yatırıma dönüşüyor. Yatırımları yönlendirmede en önemli çalışma vergi gelirleridir. Bu kapsamda vergi yükümlülükleri yerine getirdikleri için vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vergi dairesinde çalışan başta Şahin Demirci Başkanımız ve değerli ekibi olmak üzere bu vergiyi toplayan ve devletin menfaatlerine uygun şekilde kullanacak şekilde merkezi ve yerel bütçeye destek olan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kayseri uyum açısından tüm kurumlar olarak el ele vererek uyum içerisinde çalışan illerden bir tanesi. Bizler belediye olarak başta vergi dairesi olmak üzere birçok kurumla işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Bu kapsamda ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci ise, “Vergi Haftası kutlamaları münasebetiyle değerli başkanımızı ziyaret ettik. Ben vergi ödevlerini tam ve zamanında yapan, ilçenin gelişimine katkı sağlayan tüm mükelleflerimize çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza da bizleri misafir ettiği için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ekmekte iki kez ertelenen zam, yarın uygulanacak

Ekmekte iki kez ertelenen zam, yarın uygulanacak

Hırsızlar bu kez odun çaldı, aileler tedirgin

Hırsızlar bu kez odun çaldı, aileler tedirgin

Başkan Büyükkılıç, ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı

Başkan Büyükkılıç, ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı

Telefon kap-kaççısı yakalandı

Telefon kap-kaççısı yakalandı

Hırsızlık şüphelisi 4 kadın yakalandı

Hırsızlık şüphelisi 4 kadın yakalandı

Bünyan'da tarihi ve kültürel miraslar incelendi

Bünyan'da tarihi ve kültürel miraslar incelendi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

3
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

4
Berberlere fiyat güncellemesi

Berberlere fiyat güncellemesi

5
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

6
İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Psikolog Enes Delikuş: 'Takıntı hastalığı kadınlarda daha fazla görülüyor'

Psikolog Enes Delikuş: “Takıntı hastalığı kadınlarda daha fazla görülüyor”

Sami Boydak 'terörizmin finansmanı' suçundan beraat etti

Sami Boydak 'terörizmin finansmanı' suçundan beraat etti

DAHA FAZLA
Kayserispor, Trabzonspor maçına hazır

Kayserispor, Trabzonspor maçına hazır

Talas'ta tarımsal eğitimler devam ediyor

Talas'ta tarımsal eğitimler devam ediyor

Başkan Çolakbayrakdar: 'Geleceğimiz ve istikbalimiz olan evlatlarımız gözbebeğimiz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Geleceğimiz ve istikbalimiz olan evlatlarımız gözbebeğimiz'

Başkan Yalçın, Talas'ı örnek gösteren vatandaşla buluştu

Başkan Yalçın, Talas’ı örnek gösteren vatandaşla buluştu

Milletvekili Arık:'Akkışla devlet hastanesi bekliyor'

Milletvekili Arık:'Akkışla devlet hastanesi bekliyor'