Vekil Özdemir’den anket yorumu: ‘MHP anket yaptırmıyor, cevabı halk verecek’

Özdemir, “Biz meydanlarda milletimizin MHP’ye Cumhur İttifakına olan teveccühünü gözlemleyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 18 Eylül 2022 Pazar günü Kayseri’de miting düzenleyecek. Miting öncesi, parti tarafından basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, MHP İlçe başkanları, kadın kolları teşkilatı ve ülkücüler katıldı.

Tüm Kayseri halkını mitinge davet eden Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, “18 Eylül’de Kayseri İl Teşkilatımız daha önceden genel merkezimiz tarafından ilan edilen miting programımız çerçevesinde önemli bir programa inşallah ev sahipliği yapacaktır. Sayın Genel Başkanımızın teşrifleriyle düzenlenecek olan miting programı için Kayseri tabiri yerindeyse seferber olmuştur. Zaman zaman fırsat buldukça sahadaki çalışmalara teşkilatımız ile birlikte omuz omuza sorumluluk üslendik. Kayserili hemşerilerimizi gördüğümüz bu mitingimizle alakalı yüksek heyecan bizi daha da fazla şevklendirmiştir. Gözlemlediğimiz odur ki Kayseri Allah izin verirse Pazar günü belki de demokrasi tarihimizde sadece Kayseri’nin değil Türkiye’nin gördüğü en kalabalık ve en geniş kapsamlı mitinge ev sahipliği yapacaktır” şeklinde konuştu.

Toplantıda gazetecilerin sorularını da cevaplayan Özdemir, “Mitinglere kimin ne kadar katılım gösterdiğiyle alakalı husus daha çok güvenlik güçleri ve kolluk kuvvetlerinin tespiti sonucunda yapılıyor. Dolayısıyla diğer illerde olduğu gibi Kayseri’de de bu neticeyi beklemek lazım. Milliyetçi Hareket Partisi herhangi bir anket yaptırmıyor. Biz meydanlarda milletimizin MHP’ye, Cumhur İttifakı’na olan teveccühünü gözlemleyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise, “Pazar günü Türk dünyasının ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin çok kıymetli lideri Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli’yi şehrimizde ağırlamaktan büyük bir onur duyacağız. Yaklaşık 40 gündür sahada bütün teşkilatlarımızla birlikte il başkanlığımızın öncülüğünde çalışıyoruz. Ve tarihi bir miting yapacağımıza özellikle inanıyor ve bütün Kayserili hemşerilerimizi mitinge davet ediyoruz” diye konuştu.