Vekil Ersoy, Hasan Çınar ve Melih Eymen için canlı yayın yaptı

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'de yaşayan ve SMA hastalığı ile mücadele eden Hasan Çınar ve Melih Eymen için sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Yayına Kayseri'nin yanı sıra çevre şehirlerden de iş insanları katıldı. Yayına katılanlar, Hasan Çınar ve Melih Eymen için başlatılan kampanyaya destek verdi. Öte yandan 25 Ekim Salı günü Erciyes Kültür Merkezi'nde SMA hastalığıyla mücadele eden çocuklar için bir yardım gecesi düzenlenecek.