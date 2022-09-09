Vekil Ersoy’dan CHP ve İYİ Parti’ye Kayseri’de miting çıkışı

Toplantıda konuşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “18 Eylül’de mitingimiz var. Geçmişte Türkiye’yi Kayseri’den sallamıştık. Allah izin verirse 100 binlerle yine yapacağız. CHP ya da İYİ Parti’nin siz Kayseri Meydanı’nda hiç miting yaptığını gördünüz mü? Yapamazlar. Ayarlanmış esnafları gezerler. Kurgulanmış oyunlarla bir şeyler yapmaya gayret gösterirler” dedi.

Gerçekleşen toplantıya, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Milletvekili Baki Ersoy, MYK üyesi Ahmet Savaş Çolak, MYK üyesi Metin Arı, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak ve partililer katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “PKK’nın siyasi uzantısının başındaki terör örgütü üyesi Selahattin Demirtaş’la kahvaltı hayal edenler birbirlerine girmiş durumdalar. CHP, ‘HDP’ye bakanlık verebiliriz ‘diyor, HDP, ‘alabiliriz’ diyor. İYİ Parti, ’bir verebiliriz, bir vermeyebiliriz’ diyor. Allah bunları daha kötü etsin. Bunlar onların daha iyi günleri, Allah bu planlarını ayaklarına dolandıracaktır. Çünkü Allah doğrunun yardımcısıdır. Bizler doğru yoldayız” şeklinde konuştu.

“DEVLET BAHÇELİ DÜNDE, BUGÜNDE, YARINDA DEVLET BAHÇELİ OLACAKTIR”

Cumhur İttifakı’nın temellerinin 15 Temmuz gecesi atıldığını söyleyen Ersoy, “Bana göre Cumhur İttifakı 15 Temmuz 2016’da başlamıştır. Bu Cumhur İttifakı ile birlikte 15 Temmuz’dan önce gittiğimiz her yerde liderimiz Devlet Bahçeli’yi anlatmaya gayret gösteriyorduk. 15 Temmuz’dan sonra her gittiğimiz yerde Devlet Bey’i bize anlatmaya çalıştılar. Devlet Bahçeli dünde Devlet Bahçeli’ydi, bugünde Devlet Bahçeli ve yarında Devlet Bahçeli olacaktır. Bu duruş hiç değişmemiştir ve değişmeyecektir. 18 Eylül’de mitingimiz var. Geçmişte Türkiye’yi Kayseri’den sallamıştık. Allah izin verirse 100 binlerle yine yapacağız. CHP ya da İYİ Parti’nin siz Kayseri Meydanı’nda hiç miting yaptığını gördünüz mü? Yapamazlar. Ayarlanmış esnafları gezerler. Kurgulanmış oyunlarla bir şeyler yapmaya gayret gösterirler. O da Yahyalı’da olduğu gibi patlar. Yalan olduğu ortaya çıkar. Tepki oylarını almak adına sürekli eleştiride bulunuyorlar ama bunların yaptıkları hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.