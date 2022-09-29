Vekil Elitaş ‘Torba Kanun’ teklifinin detaylarını açıkladı

EYT çalışmalarının 2023 yılından itibaren hayata geçeceğini duyuran Elitaş, "Sayın Vedat Bilgin hocamız çalışmasını çok kapsamlı, hassas şekilde gerçekleştirdi. Kamuoyuyla da paylaştı. 2022 bitmeden bu konu yasalaşacak ve 2023'ten itibaren hayata geçecek" dedi.



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27. Dönem 6. Yasama Yılı 1 Ekim Cumartesi günü başlıyor. AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, seçimlerden önceki son yasama yılında ilk işinin kamuoyunda ‘dezenformasyonla mücadele yasası’ olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak olacağını açıkladı. Yeni yasama yılında AK Parti milletvekilleri tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulacak ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun" teklifinin detaylarını anlatan Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve yasal düzenleme gerektiren konuların teklifte yer alacağını dile getirdi.

ÇALIŞANLARA ELEKTRİK VE DAOĞAL GAZ DESTEĞİ

Torba kanununda yer alacak düzenlemelerden birisinin Kredi Yurtlar Kurumu'na borcu olan gençlerin borçlarının faizlerinin silinmesine yönelik yasal düzenlemenin olduğunu belirten Elitaş, yapılacak düzenlemeyle birlikte işverenlerin çalışanlarına elektrik ve doğal gaz desteklerinin bin liralık kısmının gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacağını ifade etti. Yaklaşık 20 yıldır doğal gaz olmayan yerlerde kömür yardımının kesintisiz sürdüğünü söyleyen Elitaş, "Kömür yardımı yaptığımız dar gelirli ve sabit gelirli vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın doğal gaz ihtiyaçları da varsa, devlet onlara katkı sağlayarak işverenleri de bu işe ortak etmeye uğraşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bununla ilgili çalışmalarını yapıyor" şeklinde konuştu.

Son 3 yıldır yıllık ortalama ihracatı 500 bin ile 10 milyon dolar arasında olan firmaların 1 yetkilisine hususi damgalı (yeşil) pasaport verildiğini dile getiren Elitaş, yapılacak düzenlemeyle ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine iki yeşil pasaport verileceğini açıkladı.



‘3 MİLYON VATANDAŞIMIZI İCRA KAPILARINDAN KURTARACAĞIZ’

Meclise sunacakları kanun teklifi ile 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların da tasfiye edileceğini dile getiren Elitaş, "GSM kuruluşları, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketleri, asıl alacak ve ferilerinin 2 bin liranın altında olan kısımlarını sildikleri takdirde doğrudan doğruya değersiz alacak yazacaklar, vergiden indirilecek. Şirketlerin alacaklarını "değersiz alacak" yazabilmesi için icra safhasına gitmesi, takipte olması lazım ve 3 yıl bilançosunda, karşılık hesaplarında tutması gerekiyor. Bunu tahsil ederse vergiye tabi, tahsil edemezse üçüncü yılın sonunda değersiz alacak haline getirme imkanı söz konusu ama hem vatandaşa katkı hem de şirketlere kolaylık sağlasın diye kamu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bunu doğrudan doğruya değersiz alacak yazdırarak şirketlere bir imkan tanımış oluyor. Varlık yönetim şirketlerine devredilen alacakların 2 bin 500 liraya kadar olan kısmını ödememe durumu söz konusu. Varlık yönetimi şirketleri ile BDDK, TMSF, Hazine ve Maliye Bakanlığı anlaşmayı yaptı. Alacakların 2 bin 500 liralık kısmını da buradan istisna etmiş olacağız. Yaklaşık 1 milyon kişinin bankalara olan kredi kartı ya da başka borçlarından dolayı sıkıntıları bertaraf edilmiş olacak. Diğer taraftan doğal gaz, elektrik dağıtım ve GSM şirketlerinin genel anlamda 2 bin liraya kadar olan alacakları konusunda 2 milyon kişiyi ilgilendiren dosya söz konusu. İki düzenleme kapsamında yaklaşık 3 milyon vatandaşımızı icra kapılarından kurtarmış olacağız" diye konuştu.



‘EYT ÇALIŞMALARI 2023’TEN İTİBAREN HAYATA GEÇECEK’

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmalar hakkında da konuşan Mustafa Elitaş, "Sayın Vedat Bilgin hocamız çalışmasını çok kapsamlı, hassas şekilde gerçekleştirdi. Kamuoyuyla da paylaştı. 2022 bitmeden bu konu yasalaşacak ve 2023'ten itibaren hayata geçecek" dedi.

AK Parti’nin hem geçmiş dönemdeki hakları teslim eden hem de daha önceki dönemlerde haksızlığa uğrayan kişilerin mağduriyetlerini gidermek için ne gerekiyorsa yapan bir siyasi parti olduğunu ifade eden Elitaş, "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili durum varsa bu, Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Yaşar Okuyan'ın bir hediyesi. Bunu da düzeltmek AK Parti iktidarına düştü. Bu konuda herkes farklı yorumlar yaptığı takdirde çeşitli umutlar, değişik beklentiler ortaya çıkabilir. Kamuoyunda ortaya çıkan beklentilerin tamamının karşılanması mümkün değil. Beklentiler kabul görmeye başladığı anda istenilen olmadığı takdirde büyük bir umutsuzluğa düşme, hayal kırıklığı durumu ortaya çıkabilir. Vedat Bilgin hocamızın açıklamalarından başka hiçbir açıklamayı dikkate almayın" şeklinde konuştu.