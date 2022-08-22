Vekil Ataş, 'Değerlerimizi kirli siyasetinize alet etmeyin'

Ataş, "Değerlerimizi kirli siyasetinize alet etmeyin. Bizi bilemez, ayrıştıramazsınız" dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, dün Tomaraz'de gerçekleştirilen Dadaloğlu Şenliklerine, Avşar Milletvekili olarak çağrılmamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Ataş, "Değerlerimizi kirli siyasetinize alet etmeyin. Bizi bölemez, ayrıştıramazsınız. Ektiğiniz fitne tohumları; sevgi, saygı ve samimiyet ile suladığımız, emek verdiğimiz bu topraklarda yeşermez. Öncelikle bunu bir anlayın. Avşarlar adına düzenlenen geleneksel bir Avşar şenliğine; Avşar milletvekilleri, dernek ve vakıfları dahil davet edilmemiştir. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.



Şenlikte ön safta bulunanların, iş hizmete gelince devekuşu gibi kafalarını kuma gömdüklerini söyleyen Ataş, "Şenlikte en ön safta yer tutanlar; iş hizmete gelince devekuşu gibi kafasını kuma gömüyor, bölgeyi görmezden geliyor. Muktedirler; seçimden seçime hatırladıkları, Dadaloğlu ve çevresinin içler acısı halini görüp, bu şenliğe utanmadan nasıl gidiyor? Emmilerim 'Çık gel. Sensiz şenlik olmaz' dedi. Bizde gittik. Dertleştik. Hasret giderdik. 'Ferman padişahınsa dağlar bizimdir' diyen Dadaloğlu’na selam olsun" dedi.