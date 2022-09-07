- Haberler / Sağlık / Vatandaşlara Kırım-Kongo Kanamalı Ateş Hastalığı konusunda bilgilendirmeler yapıldı
Vatandaşlara Kırım-Kongo Kanamalı Ateş Hastalığı konusunda bilgilendirmeler yapıldı
Kayseri'de kene tehlikesine karşı önlem için vatandaşlara hastalık ile ilgili kontroller ve bilgilendirmeler yapıldı.
- 07.09.2022 10:06
- Güncelleme: 07.09.2022 10:06
Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Karakimse ve Kalkancık Mahallesini ziyaret etti. Burada kene tehlikesine karşı önlem amacıyla kontroller ve bilgilendirmeler yapıldı. Bilgilendirme kapsamında ‘Kırım-Kongo Kanamalı Ateş Hastalığı’ ile karşı karşıya kalındığında neler yapılacağı anlatıldı. Vatandaşlar bilgilendirilerek, afiş ve broşür dağıtımı gerçekleştirildi.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN