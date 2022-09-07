Vatandaşlara Kırım-Kongo Kanamalı Ateş Hastalığı konusunda bilgilendirmeler yapıldı

Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Karakimse ve Kalkancık Mahallesini ziyaret etti. Burada kene tehlikesine karşı önlem amacıyla kontroller ve bilgilendirmeler yapıldı. Bilgilendirme kapsamında ‘Kırım-Kongo Kanamalı Ateş Hastalığı’ ile karşı karşıya kalındığında neler yapılacağı anlatıldı. Vatandaşlar bilgilendirilerek, afiş ve broşür dağıtımı gerçekleştirildi.