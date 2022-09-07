Vatandaşlara Kırım-Kongo Kanamalı Ateş Hastalığı konusunda bilgilendirmeler yapıldı

Kayseri'de kene tehlikesine karşı önlem için vatandaşlara hastalık ile ilgili kontroller ve bilgilendirmeler yapıldı.

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  • 07.09.2022 10:06
  • Güncelleme: 07.09.2022 10:06
Vatandaşlara Kırım-Kongo Kanamalı Ateş Hastalığı konusunda bilgilendirmeler yapıldı

Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Karakimse ve Kalkancık Mahallesini ziyaret etti. Burada kene tehlikesine karşı önlem amacıyla kontroller ve bilgilendirmeler yapıldı. Bilgilendirme kapsamında ‘Kırım-Kongo Kanamalı Ateş Hastalığı’ ile karşı karşıya kalındığında neler yapılacağı anlatıldı. Vatandaşlar bilgilendirilerek, afiş ve broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

1ha

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