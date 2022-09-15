Vatandaşı 1 milyon lira dolandıran 2 şüpheliden 1’i yakalandı

Olay, Kayseri’de kısa süre önce meydana geldi. Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, nişanlı olduklarını söyleyen bir kadın ve bir erkek, kamudan ihale aldıkları yalanıyla para kazanma vaadi ile ağlarına düşürdükleri vatandaşı, yaklaşık 1 milyon lira dolandırdı. İzlerini kaybettiren şüpheliler, şikâyet üzerine tespit edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda şüphelilerden biri yakalandı. Açık kimliği bilinen diğer şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.