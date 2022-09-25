Vatandaşa yardım ederken şehit oldu

Kaza, Rize’nin İyidere İlçesine bağlı İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Komutanlığa ihbar maksadıyla gelen ve aracını İyidere İlçe Jandarma Komutanlığına önüne park eden vatandaşın aracı arıza yaptı. Aracını çalıştırması için vatandaşa yardım eden Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy'a yoldan geçmekte olan kamyonetin çarpması sonucunda trafik kazası meydana geldi. Yaralanan 30 yaşındaki Özsoy, Recep Tayip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy şehit oldu.

Şehit Özsoy'un cenazesinin saat 13.00'te Rize İl Jandarma Komutanlığında yapılacak töreni müteakip, uçakla Kayseri’ye yola çıkarak, saat 16:30-17:00 sıralarında Erkilet Havaalanına gelmesi bekleniyor.

Şehidin naaşı yarın öğle namazını müteakip Develi ilçesi Kılıçkaya Köyünde defnedilecek.