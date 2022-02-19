Vatandaş, kış hastalıklarından korunmak için bitkisel çözümlere yöneliyor

Kış mevsimin etkili olduğu bugünlerde vatandaşlar, aktarlarda yoğunluk oluşturuyor. Özellikle de kış hastalıklarının önlenmesine faydalı bitkiler tercih ediliyor. Bunların başında da zencefil, zerdeçal, gülhatmi, tarçın, ıhlamur, kuşburnu, kekik gibi bitkilerden oluşan kış çayı geliyor.

Aktar Özgür Altınok değişik oranlarda karıştırılarak yapılan çayın, bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanıldığını söyledi. Enerji veren bir yapısının olduğunu belirten Altınok, “Bu çaya biz atom diyoruz. Bunları karıştırdığımız zaman bağışıklık sistemini daha çok güçlendiriyor. Hasta olmamak için astıma, bronşite hepsine birebirdir. Cam kozalak şurubunu ise korona için çıkardılar. Akciğeri komple temizliyor. Astım, bronşit, balgam söktürmede birebir. Şu anda cidden revaçta bir ürün. Cam kozalağının reçelinden kaynatılarak yapılıyor. Şurup haline geliyor. Udi hindi var. O da şu anda revaçta. Bu da boğazdan aşağıya beden yukarı ne kadar organ varsa hepsini tedavi ediyor ve akciğeri temizliyor. Bu da korona için birebir. Propolis, polen, arısütü bunlar da doğal dopingdir. Gripte zencefil, zerdeçal, ebegümeci, gülhatmi bu tür bitkileri karıştırıp içebiliriz” diye konuştu.

Döviz kurundaki dalgalanma ve piyasalardaki daralmadan aktariye ürünlerinin de etkilendiğini vurgulayan Altınok, “Bizim üç ay önce 70 liraya sattığımız yeşilçay şu anda 170 lira. Üç katına çıktı yani. Bu ürünlerin yüzde 60’ı yüzde 70’i yurtdışından geliyor. Hindistan tarafından geldiği için ister istemez gümrükten geçiyor. Dolarla ve euro ile geldiği için bunların fiyatı da artıyor. Fiyatlar şu anda uçmuş bir şekilde. Mesela ısırgan otu Kayseri’nin her tarafında yetişen bir ot. Yani yurtdışından gelmiyor. Bunun kilosunun 15 liraya bize gelişi vardı. 50 liraya satıyorduk. Şu anda 46 liraya peşin alıyoruz ki bu Kayseri’de yetişen bir bitki. Kozalak şurubunun fiyatı ise 45 lira. İnsanlar alıyor ama 100 gram yerine 50 gram alıyor. 5 liralık alı