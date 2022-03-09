Valinin market denetiminde iki market hakkında inceleme başlatıldı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in de katıldığı marketlerdeki denetimlerde ayçiçek yağında fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilen 2 market hakkında inceleme başlatıldı.

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  • 09.03.2022 17:33
  • Güncelleme: 09.03.2022 17:33
Valinin market denetiminde iki market hakkında inceleme başlatıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’in de katıldığı marketlerdeki denetimlerde ayçiçek yağında fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilen 2 market hakkında inceleme başlatıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle merkezde faaliyet gösteren ulusal ve yerel zincir marketleri denetledi. Vali Şimşek, ayçiçek yağını yüksek fiyattan sattığı gerekçesiyle 2 market hakkında inceleme başlatılması talimatını verdi. Vali Şimşek, başta ayçiçek yağı olmak üzere bazı temel gıda ürünlerinde stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimlerde 75 iş yerini denetledi ve reyonlarında ayçiçek yağı az bulunan marketlerin depolarını kontrol etti. Aksaklıklarla ilgili tutanak tutan ekipler, iş yeri sahiplerini stokçuluk yapmamaları ve fahiş fiyat uygulamamaları konusunda uyardı.

Bugüne kadar yapılan denetimlerde 6 iş yeri hakkında fahiş fiyat uygulandığı gerekçesiyle işlem başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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