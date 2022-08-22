Valilik ve Büyükşehir Tarihi Arasta Çarşısı'nı Yeni Yüzüne Kavuşturdu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği'nin işbirliğinde İncesu ilçesinin simgelerinden olan tarihi Karamustafa Paşa Külliyesi içerisinde yer alan Arasta Çarşısı, yeni yüzüne kavuştu. Arasta Çarşısı'nda cephe iyileştirme ve yenileme çalışmaları yapılırken, çarşı sabunlarla ve el işleme hasırlarla süslendi.

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  • 22.08.2022 11:52
  • Güncelleme: 22.08.2022 11:57
Valilik ve Büyükşehir Tarihi Arasta Çarşısı'nı Yeni Yüzüne Kavuşturdu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği’nin işbirliğinde İncesu ilçesinin simgelerinden olan tarihi Karamustafa Paşa Külliyesi içerisinde yer alan Arasta Çarşısı, yeni yüzüne kavuştu. Arasta Çarşısı’nda cephe iyileştirme ve yenileme çalışmaları yapılırken, çarşı sabunlarla ve el işleme hasırlarla süslendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği’nin destekleriyle, İncesu Kaymakamlığı ve İncesu Belediyesi’nin el ele vererek, Arasta Çarşısı’nı turizme kazandırma çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Arasta Çarşısı mis kokulu sabunlarla ve el işleme hasırlarla süslendi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’in destekleri ile İncesu Arasta Çarşısı’ndaki tarihi dükkânlar çeşitlendirilerek, cephe iyileştirme ve restorasyon çalışmaları ile bölge turizmine kazandırılıyor. Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) de el emeği göz nuru hazırlanan Kayseri’ye özgü ürünlerin satışa sunulacağı KAYMEK İncesu Arasta Çarşısı Satış Ofisi ile çarşıdaki yerini aldı. Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla KAYMEK personeli tarafından 36 saatlik bir çalışma sonucu hazırlanan ofis, KAYMEK kursiyerleri ve eğitmenleri tarafından el emeği göz nuru hazırlanan çeşit çeşit rengârenk ürünlerle hizmet verecek.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Arasta Çarşımız şimdi daha güzel. Kayseri Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyesi olarak Tarihi İncesu Arasta Çarşısı’na Kayseri’mize özgü dokunuşlar yaparak, çarşımızı değerli hemşehrilerimiz, yerli ve yabancı turistlerimiz için ziyarete açtık” diye konuştu. Vali Çiçek ise; “Kaymakamlık ve Belediye el ele vermiş Büyükşehir’in destekleriyle ilçelerini hem güzelleştiriyorlar hem de turizme kazandırmak için çalışıyorlar. Arasta Çarşısı mis kokulu sabunlarla ve el işleme hasırlarla süslenmiş. Arasta’yı şimdi görmeliyiz” dedi.

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İHA

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