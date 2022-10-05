Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde kadim kent Kayseri'de başlatılan turizm tanıtım atağı tüm hızıyla sürerken, kültür sanat etkinlikleri de Kayserililerle buluşuyor. Bu çerçevede valilik ve büyükşehir, Türk tarihi notaları ile Orta Asya Türk Müziği rüzgrı estirecek olan Arslanbek Sultanbekov konseri düzenliyor.

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  • 05.10.2022 11:29
  • Güncelleme: 05.10.2022 11:47
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde kadim kent Kayseri’de başlatılan turizm tanıtım atağı tüm hızıyla sürerken, kültür sanat etkinlikleri de Kayserililerle buluşuyor. Bu çerçevede valilik ve büyükşehir, Türk tarihi notaları ile Orta Asya Türk Müziği rüzgârı estirecek olan Arslanbek Sultanbekov konseri düzenliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in el birliği ile çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, eşsiz bir tarihi ve kültürel miras ile sayısız doğal güzelliklere sahip kadim kent Kayseri’yi tüm dünyaya tanıtmak için başlattığı turizm atağı sürerken, bu çalışmalara kültür sanat etkinlikleri de ekleniyor.

Bu çerçevede kısa süre önce Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek, KAYTUR A.Ş.’nin hizmetiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Bünyan ilçesindeki tarihi Sultanhanı Kervansarayı’nda Türk tarihi notalarıyla Orta Asya Türk Müziği rüzgârı estirecek konser düzenlenecek.

6 Ekim Perşembe saat 17.00’de Büyükşehir ve Valilik işbirliğinde gerçekleşecek konserde "Dombıra" adlı eserin bestecisi, Nogay halk ozanı Arslanbek Sultanbekov tarihi notalarla müzik ziyafeti sunacak.

Büyükşehir ve Valiliğin ücretsiz konserinde Kayserililer unutulmaz bir müzik şenliği yaşayacak.

İHA

Kayseri Gündem
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