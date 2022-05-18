Vali Şimşek görevine başladı

Niğde Valiliği görevini sürdürürken yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sivas iline atanan Dr. Yılmaz Şimşek, görevine başladı.

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  • 18.05.2022 18:37
  • Güncelleme: 18.05.2022 18:37
Vali Şimşek görevine başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Valiliği görevini sürdürürken yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sivas iline atanan Dr. Yılmaz Şimşek, görevine başladı.

Valilik binası önünde Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu ve il protokolü tarafından karşılanan Şimşek, makamına çıkarak göreve başlama yazısını imzaladı. Yeni Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas için gece gündüz çalışacağını belirterek, “Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı yiğitler diyarı, yiğidolar memleketi, sultan şehir bir ilde vali olarak görev yapmak benim için büyük bir onur büyük bir gurur ve mutluluk ama aynı zamanda büyük bir sorumluluk. İnşallah Sivas’ımız için en güzelini yapma gayreti içerisinde olacağız. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayacağız, onlarla iş birliği yapıp fikirlerinden yararlanacağız ve sürekli istişare içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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