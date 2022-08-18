Vali Polat, kendisini köye davet eden çocukların isteğini geri çevirmedi

Sosyal medya hesabından, 'Vali amca seni köyümüze bekliyoruz, seni çok seviyoruz' diyerek seslenen Elif Nisa Yozgat'ın isteğini kırmayan Yozgat Valisi Ziya Polat, köydeki çocuklarla buluştu.

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  • 18.08.2022 17:03
  • Güncelleme: 18.08.2022 17:03
Vali Polat, kendisini köye davet eden çocukların isteğini geri çevirmedi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sosyal medya hesabından, “Vali amca seni köyümüze bekliyoruz, seni çok seviyoruz” diyerek seslenen Elif Nisa Yozgat’ın isteğini kırmayan Yozgat Valisi Ziya Polat, köydeki çocuklarla buluştu.

Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde kendisine davet mesajı gönderen Elif Nisa Yozgat ve arkadaşlarını köyde ziyaret eden Vali Ziya Polat, çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Polat, çocukların isteklerini dinleyerek onlara oyuncak, satranç takımı, mangala oyunu, futbol ve voleybol topu hediye etti.

Elif Nisa Yozgat’ın ve diğer çocukların kendilerini köylerine davet ettiğini söyleyen Vali Polat, “Çocuklarımızın davetini kırma gibi bir durumum söz konusu değil. Onların istekleri sadece benim için değil devletimizin tüm kurumları için emirdir, hepimiz onların emrindeyiz. İnşallah rabbim hayırlı güzel ömürler verir. Onların her daim yanında olmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. İnşallah onların yarınlarına güzel bir anı bırakmak istedik. Tekrar Elif kızımıza ve diğer tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Bizi hatırlamışlar ve davet etmişler biz de tabii ki koşa koşa geldik. Mutlu ettiler bizi. İnşallah rabbimde onları her daim mutlu eder yolları bahtları açık olsun.” dedi.

Elif Nisa Yozgat ise “Vali bey sizi çok seviyoruz köyümüze bekliyoruz demiştik. Geldiler bizi çok mutlu ettiler” şeklinde konuştu.

Vali Polat ve beraberindekiler daha sonra 2021 yılında Irak’ın Pençe Yıldırım Harekatı Bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roket saldırısı soncu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik’in köyde yaşayan ailesini ziyaret etti.

İHA

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