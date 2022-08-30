Vali Polat, dolu ve sağanak yağıştan etkilen köyleri ziyaret etti

Yozgat Valisi Ziya Polat, Çekerek ilçesinde dolu ve sağanak yağıştan etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

PAYLAŞ
  • 30.08.2022 09:31
  • Güncelleme: 30.08.2022 09:31
Vali Polat, dolu ve sağanak yağıştan etkilen köyleri ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat Valisi Ziya Polat, Çekerek ilçesinde dolu ve sağanak yağıştan etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Çekerek ilçesinde şiddetli yağış ve dolu nedeniyle selden etkilenen arazilerde ve yerleşim yerlerinde inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı. Çekerek ilçesine bağlı İsaklı, Bayındırhüyük, Karakaya ve Gökdere köylerinde incelemede bulunan Vali Ziya Polat, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, hasar tespit çalışmalarının başladığını ve en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Vali Polat’a Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz da eşlik etti. Vali Polat ve beraberindekiler daha sonra vefat eden Kıbrıs Gazisi Ali Özdemir’in Körpınar köyünde ikamet eden ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kültepe Müzesi Projesi Hayata Geçiyor

Kültepe Müzesi Projesi Hayata Geçiyor

Şirintepe'ye yeni park için çalışmalar başladı

Şirintepe'ye yeni park için çalışmalar başladı

Kayseri'de 'zafer' coşkusu

Kayseri'de 'zafer' coşkusu

Hayvanat Bahçesi Pazar günü gençlere ücretsiz

Hayvanat Bahçesi Pazar günü gençlere ücretsiz

Talas'ta yatırımlar hız kesmiyor

Talas'ta yatırımlar hız kesmiyor

Kayserispor 9. sıraya yükseldi

Kayserispor 9. sıraya yükseldi

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

4
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

5
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

6
Camiden yardım paralarını çalan şüpheli yakalandı

Camiden yardım paralarını çalan şüpheli yakalandı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye Yazarlar Birliği 'Kale İçi Sohbetleri' Sona Erdi

Türkiye Yazarlar Birliği 'Kale İçi Sohbetleri' Sona Erdi

450 bin TL'lik iş makinesini çalan 2 şahıs yakalandı

450 bin TL'lik iş makinesini çalan 2 şahıs yakalandı

DAHA FAZLA
Kocasinan'da çocuklar yaz tatilinde hem öğrendi hem de doyasıya eğlendi

Kocasinan'da çocuklar yaz tatilinde hem öğrendi hem de doyasıya eğlendi

Kazada hayatını kaybeden kız kardeşler toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden kız kardeşler toprağa verildi

İbadethaneden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

İbadethaneden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Başıboş köpekler korku salıyor

Başıboş köpekler korku salıyor

Kayserispor iç sahada 2'de 2 yaptı

Kayserispor iç sahada 2’de 2 yaptı