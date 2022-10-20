Vali Mete Buhara, muhtarları dinledi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, muhtarları dinledi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla organize edilen programda konuşan Vali Buhara, muhtarlarla birlikte vatandaşın hizmetinde çalışmalar yürütmekte olduğunu söyledi. Muhtarlar Günü nedeniyle Cacabey Meydanında Atatürk büstüne çelenk sunan muhtarlar, sonrasında Vali Hüdayar Mete Buhara’yı ziyaret etti. Vali Mete Buhara, ziyarette yaptığı konuşmada “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da muhtarlarımızla vatandaşlarımızın hizmetinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Valilik ziyaretinin ardından düzenlenen programında muhtarlar, İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Sadık Gülecen ve ilgili daire amirleri ile bir araya geldi.