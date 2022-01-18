Vali Günaydın: 'Tüm ekiplerimiz sahadadır'

Kayseri'de yaşanan 4.9 şiddetindeki deprem sonrasında Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Vali Günaydın, tüm ekiplerin sahada olduğunu söyledi.

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  • 18.01.2022 03:41
  • Güncelleme: 18.01.2022 03:41
Vali Günaydın: 'Tüm ekiplerimiz sahadadır'

Kayseri’de merkez üssü Sarıoğlan olan 4.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 4.9 şiddetinde sarsıntı meydana geldi. Deprem yaklaşık 35 saniye sürdü. Sarsıntı yüksek binalarda daha fazla hissedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Deprem sonrasında ilk açıklama Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’dan tarafından yapıldı. Vali Günaydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: “Kıymetli hemşehrilerim,Sarıoğlan ilçemizde meydana gelen deprem sonrası bütün ekiplerimiz sahadadır.Hepimize geçmiş olsun” dedi.
Deprem sonrasında yaşanan artçı sarsıntılar sürüyor.

BGC

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