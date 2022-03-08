Vali Günaydın: “Kayseri modeli oluşturarak çocukları bağımlılıktan kurtarabiliriz”

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın Hunat TV’de yayınlanan programa konuk oldu ve önemli açıklamalar yaptı. Pandemi sürecini değerlendiren Günaydın, kısıtlamalarda dahi hiçbir fabrikanın kapatılmadığına işaret etti. Günaydın, “Pandeminin yoğun yaşandığı günlerde fabrikalarımızda, üretim tesislerimizde ve çarkların döndüğü her alanda bunu devam ettirmenin gayreti içerisinde olduk. Sanayi ve Ticaret Odamızda çok yoğun mesai harcadık. Sağlık Müdürlüğümüzün ekipleri fabrikalarda olağanüstü tedbirler alarak bu süreçte her türlü çalışma ve gayreti gösterdiler” dedi.

“MASKE TEDBİRİNE DEVAM EDELİM”

Pandemiyle geçen 2 senenin ardından artık dışarıda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını anımsatan Vali Günaydın, “Kapalı alanlarda da şartlar sağlanmamış ise mutlaka maske takmaya devam edelim. Kapalı ve kalabalık alanlar riskli alanlardır. Herhangi bir zorunluluk getirmediğiniz halde vatandaş tedbir almaya devam ediyorsa bu çok büyük bir olay. İnşallah bu tedbirlerle ve özellikle de yerli ve milli aşımızın kullanıma geçmesiyle, aşılama oranımızın çok yüksek olması nedeniyle, toplumsal bağışıklıkta önemli mesafeler almamız nedeniyle biz Kayserimizde çok büyük bir risk beklemiyoruz artık” diye konuştu.

VAKA SAYISINDA SON 40 GÜNÜN EN DÜŞÜK ORANI

Kayseri’de vaka sayılarında düşüş olduğuna işaret eden Günaydın, son 40 günün en düşük vaka sayısı oranına inildiğini aktardı. Günaydın, “Çok şükür vaka sayısı anlamında son 40 günün en düşük rakamı görüldü. Verileri yakından takip ediyorum. Bu verilerle nasıl bir yol izleyeceğimizi ortaya koyabiliyoruz. Hastanemizin yükü hangi aşamada, hangi tedbirleri alacağız gibi şeyleri bu verilerle takip ettik ve çok şükür hastanelerimizin yükünü ağırlaştırmadan bu süreci bu noktaya getirdik. Bizim hazırladığımız A, B, C hatta D planımız vardı. Yani hastanelerin yükü ağırlaştığı zaman ne yapacağız, yatak kapasitesini arttırmamız gerektiğinde bu yatakları koyacağımız alanlar nereler, oksijen ihtiyacının karşılanmasına kadar birçok alanda hazırlıklar yaptık. Çok şükür A planı dışındaki hiçbir planı uygulamaya koymadık. Sağlık çalışanlarımızın rahat etmesi, konfor içinde görevlerini yapabilmeleri için gerekli şeyleri sağladık. B planına geçmedik çok şükür o kadar kuvvetli bir sağlık sistemimiz var. Şehir Hastanelerinin yanında Tıp Fakültemiz, Özel Hastaneler bu yükü omuzladı. Birçok servisi kapattık ve bu serviste vermemiz gereken sağlık hizmetlerini de hem özel hastanelerde, devlet hastanemizde, tıp fakültesinde vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerini kesintiye uğratmadık” ifadelerini kullandı.

“KAYSERİ’DE AŞI MERKEZİ OLUŞTURUYORUZ”

Sağlık hususunda dünya literatürüne girecek çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Vali Günaydın, “Aşılamamız 2 doz için yüzde 85’in üzerinde. 3. doz çalışmaları devam ediyor. Kendi şehrimizde üretilen ve gururumuz olan milli ve yerli aşımız TURKOVAC; bunu mutlaka aşı programında, 3. aşı sırası gelenlerin yapmasını tavsiye ediyorum. Aşının yapım aşamasında sürekli hocamızla beraberdim. Aykut (Özdarendeli) hocamızı tebrik ediyor ve çok teşekkür ediyoruz, şehrimize çok güzel bir gurur yaşattı. Kayseri’de aşı merkezi oluşturuyoruz. Aykut hocamız çok güzel bir çalışma daha yapıyor. Dünya literatüründe ilk olacak bir çalışma ve bu çalışmayı da inşallah tesislerimizde yapmak için gayret gösteriyoruz. Yeri ve zamanı gelince açıklanacaktır. Aykut hocamız bir aşı üzerine daha çalışıyor ve dünyada ilk olacak inşallah. Bizim aşı merkezimiz tamamlanmak üzere ve burada faz çalışmaları için dolum olabilecek” dedi.

“TEKLİ EĞİTİME GEÇMEMİZ GEREKİYOR”

Eğitim konusuna da değinen Vali Günaydın, “Eğitimi her yönüyle iyi noktaya getirmemiz lazım. Fiziki şartların yanında kaliteyi de arttırmamız gerekiyor. 5 dakikalık teneffüs arası doğru mu, öğrenci nasıl ihtiyacını giderecek. İkili eğitim olan okullarımızın birçoğunda teneffüsler 5 dakikaydı. Şimdi 10 dakikadan aşağı olmayacak. 10 dakika da bazen yetmeyebilir. Bizim mutlaka tekli eğitime geçmemiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 2023 eğitim vizyonunda, 2023’e kadar okulların tekli eğitime geçmesi ön görülmüştür. Ben göreve başladığımda bunu gördüğüm zaman, hayırseverlerimizin eğitim alanında yaptığı katkılar ve destekler takdirin üzerinde. Hayırseverler şehriyiz. Bunu özellikle eğitim alanında çok net ortaya koymuş bir şehiriz. Kayseri gerçekten büyük bir mesafe kaydetti. Ancak fiziki şartların iyileştirilmesi tek başına yeterli değildir. Mutlaka ve mutlaka eğitim kalitemizi arttırmamız lazım. Bulunduğumuz eğitim kalitesinde hiçbir şekilde düşüş yok. Milli Eğitim Bakanlığı son yıllarda rakamları açıklamıyor ancak genel olarak baktığımızda en başarılı okullar sıralamasında, daha önce sıralamaya giremeyen okullarımız girdi. Kayseri’de ikamet edip 4 bin civarında, kamu görevlisi öğretmenlerimiz dışında, sabah gidip akşam gelen ve böyle bir fedakarlık gösteren öğretmenlerimiz var. Bazılarının kendi tercihi de olabiliyor. Biz bu ilçelere öğretmen verdiğimiz zaman yargıya gidip ‘aile bütünlüğüm bozuluyor’ diyerek dava açanlar oluyor. Tabi haklarıdır bu. Biz de bu konuda savunmalarımızı yaptık. Lehimize de aleyhimize de sonuçlanan davalar var. Yargı şunu kesinlikle kabul etti; 90 kilometre mesafeye kadar mutat vasıta olan yerlere Milli Eğitim Müdürlükleri resmen atama yapabilir. Biz bu sene bunu bu şekilde yaptık” şeklinde konuştu.

“GENÇ MÜHENDİSLERİMİZİ GÖRÜNCE GURUR DUYDUM”

AR-GE çalışmaları hakkında da bilgi veren Vali Günaydın, “AR-GE merkezine girdik. Genç mühendislerimizi görünce gerçekten gurur duydum. Sürekli araştıran, inovasyon olayını çok yakından takip eden, yeniliklere açık, bu işi artık kendine yaşam biçimi haline getiren o gençleri görünce ülkem adına çok sevindim. Bu gençler dünyada son derece zorlu rekabetin yaşandığı makina üretiminde ülkemiz ve şehrimiz adına çok önemli işlere imza attılar. Makina ihraç ediyorlar. Kısmı tedbirler ve lokal tedbirlerle çok şükür fabrika kapatmadık. Geçen sene 3 buçuk milyar dolarlık bir hedef koymuştuk ve 3 milyar 600 milyon civarında ihracat gerçekleştirdik. Rusya ve Ukrayna gerginliğine rağmen inşallah bu rakamı da geçeceğiz. Ocak ayındaki ihracatımız 268 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yıla göre de yaklaşık yüzde 17’lik bir artışımız var. Bu olayda firmalarımız, kurumlarımız son derece önemli çalışmalar yapıyor. Biz İncesu OSB’nin geliştirilmesi için bakanlarımızla ve milletvekillerimizle öyle bir mücadele verdik” diye konuştu.

“KAYSERİ MODELİ İLE UYUŞTURUCU MADDEYE KARŞI MÜCADELE EDİLEBİLİNİR”

Uyuşturucuyla mücadele konusunda da konuşan Günaydın, Kayseri’de görev yaptığı sürede mesafe alamadıkların konuların başında geldiğini söyledi. Günaydın, “Kayseri’de görev yaptığımız süre içerisinde istediğimiz mesafeyi alamadığımız konu, uyuşturucu maddedir. Bu işin özünde ailelerimiz var. O çocuğu bağımlı olan ailelerin katkısını alırsanız bu mücadelede başarılı olursunuz. Kayseri modeli diye bir model oluşturabiliriz. Gayretimiz bu yönde. Isparta modeli nasıl oluştu; halk gününde haftada bir vatandaş geldi, özel görüşelim dediler görüştük. Sorunlarını çözmek için yardımcı olduk. Zaman geçtikçe çocuğu bağımlı olan ve bana gelen aile sayısında ciddi bir artış oldu. Hem emniyet açısından önemli operasyonlar yapmış olduk hem de onların organizasyonunda ve yönetiminde olan bir merkez kurduk. Türkiye’de şu anda örnek gösterilen Isparta modeli var. Aslında her vilayette, aileleri işin içine koyacağımız ve onları yönetimde etkin bir şekilde çalıştıracağımız bir model, Isparta modelinin özü budur. Bu çocukları bu illetten öncelikle eğitimle uzak tutmamız lazım. Onları tedavi ederek topluma kazandırmak gerek. Biz bunları ciddi ve kararlı bir şekilde yürütmek zorundayız. Hırsızlıkla mücadele, asayiş olayları, trafik hizmetleri jandarma ve emniyetimiz bu konuda Kayseri’de vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için büyük bir mücadele veriyorlar. Atladığımız her olayın ileride bize zarar vereceğini bilmemiz lazım. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın anlayışı kabul edeceğimiz bir anlayış değildir ve böyle bir söz yoktur, bizim kültürümüzde. Peygamber efendimizin hadis-i şerifidir bu; bir yanlışlık gördüğünüz zaman elinizle müdahale edin. Edemiyorsanız dilinizle, edemiyorsanız kalbinizle. Benim inancım, benim törem, ecdadım, atam bunu söylüyor. Birine kötülük yapılacak biz oturup seyredeceğiz, buna müdahale etmeyeceğiz; bir yanlış gördüğünüz zaman yasalar, kanunlar çerçevesinde müdahale edeceksiniz” ifadelerini kullandı.

‘HERKESİN FIRSAT BULDUKÇA AĞAÇ DİKEBİLECEĞİ BİR ORTAM OLUŞTURMALIYIZ’

Kayseri’de ağaçlandırma faaliyetlerine de değinen Vali Günaydın, “Kayseri’deki orman varlığı 2017 yılında 6.8 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. 2021 yılı sonunda yüzde 11’e yaklaştık. Çok ciddi şekilde ağaçlandırma faaliyeti yapılmış. Erciyes’te geçen sene 4 buçuk milyon ağaç diktik ve birçoğunu da değişik bir yöntemle yaptık; toprağı değiştirdik ve içine kompost gübre kattık. Belirli bir bölgeyi ağaçlandırdık, inşallah sonuç alırız. Toplum olarak üzerimize düşeni yapmadık. Ormanları kestik ve yakacak olarak kullandık. Ticarete konu ettik. Tabi ki bunlar orman teşkilatının belirli bir program ve projesi kapsamında oluyor. Kaçak kesim gibi durumlar olmuyor. Günümüzde ağaçların yerine artık yenileri dikiliyor. Herkesin fırsat buldukça ağaç dikebileceği bir ortam oluşturmamız lazım” dedi.

“HEM TARIM HEM HAYVANCILIK ALANINDA ÇOK DAHA İYİ NOKTALARA GELEBİLECEK OLAN BİR VİLAYETİZ”

Tarım ve hayvancılığın önemini vurgulayan Vali Günaydın, “Kırsal mahallelerimizde tarım ve hayvancılık konusunda hükümetlerimizi son yıllarda vermiş olduğu büyük desteklerle bu alanda bizim de önemli değişimler, gelişimler göstermemiz lazım. Ziraat Bankamızın, Tarım Bakanlığımızın ve de yerel yönetimlerimizin, belediyelerimizin katkılarıyla hem tarım hem hayvancılık alanında çok daha iyi noktalara gelebilecek olan bir vilayetiz. Özellikle tatlı sularda alabalık üretimi yapıyoruz. Tarım müdürümüzün ilk geldiği zamanda verdiği rakamı yanlış hatırlamıyorsam Türkiye’deki her 3 alabalık yavrusunun bir tanesi Kayseri’de üretiliyor” ifadelerini kullandı.

‘HER YIL 600 BİN TURİSTİ KAYSERİ’NİN BELİRLİ NOKTALARINA GETİRECEK ALTERNATİFLER HAZIRLANIYOR’

Vali Günaydın, Turizm konusuna da değinerek her yıl 600 bin turistin Kayseri’ye getirilmesini şu sözlerle ifade etti: “Pandemi birçok olayı öteledi. Kapadokya ekspresinin işin yüzde 90’ını bitirdiler. Pandemi nedeniyle test süreçleri yapılıyor. İstanbul’da her yıl 600 bin turisti Kayseri’nin belirli bir noktalarına getirecek ve gezebilmeleri için alternatifler hazırlanıyor. Buradan da Kapadokya’ya gidecek. Bu gelen kişiler Erciyes’te konaklayabilir mi seyahat acentaları, firmalar bunu planlayacak. İncesu’da bir durak yapıp devam edebilirler mi, bizim düşüncemiz şehre bir dağılsınlar ve belirli bir saatte Kapadokya’ya gideceklerse giderler. Devam eden 6-7 tane otel inşaatı var. Çok yakın zamanda 5 bin yatağa ulaşılacak ve şu anda 2 bini geçti. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Erciyes hem yaz hem kış, ülke ve şehir ekonomisine ciddi katkıları olacak bir noktadayız. Sıcak su bulma konusunda da çalışmalar devam ediyor. Bu inanılmaz bir şey olacak. Sıcak su, yüksek irtifa, Erciyes Kayak Merkezi ve oradaki ağaçlandırma çalışmaları oldukça önemli ve oraya ayrı bir hava katacak.”