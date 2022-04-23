Vali Günaydın'ın Koltuğuna Sena Ulusoy Oturdu

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak koltuğunu Besime Özderici İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Sena Ulusoy'a devretti.

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  • 23.04.2022 15:46
  • Güncelleme: 23.04.2022 16:18
Vali Günaydın'ın Koltuğuna Sena Ulusoy Oturdu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak koltuğunu Besime Özderici İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Sena Ulusoy’a devretti.

Valilik koltuğuna oturan Sena Ulusoy, "Bizlere bu güzel vatanı bu güzel bayram gününü armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarına, şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bizler vatanı, insan sevgisini, çalışkanlığı, dürüstlüğü değerli öğretmenlerimizden ve kıymetli anne babalarımızdan öğreniyoruz. Biz bu vatanı elimizden geldiğince iyi yerlere taşıyacağımıza söz veriyoruz. Bizler her konuda ülkemize destek çıkacağımızı belirtmek istiyoruz. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı telefonla arayan Vali Sena Ulusoy parkların güvenli olmasını ve güvenli alanlara da park yapılmasını istedi.

Tüm Dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Vali Günaydın, çocuklar ile bir süre sohbet ettikten sonra programın sonunda 4. sınıf öğrencileri Sena Ulusoy ve Ahmet Eymen Cihan’a çeşitli hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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İHA

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