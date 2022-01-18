Vali Günaydın: 'Riskli binalara gereken işlemler yapılacak'

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gece saatlerinde 4.9 şiddetinde depremin meydana geldiği Sarıoğlan ilçesinde incelemelerde bulundu.

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  • 18.01.2022 12:56
  • Güncelleme: 18.01.2022 13:21
Vali Günaydın: 'Riskli binalara gereken işlemler yapılacak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gece saatlerinde 4.9 şiddetinde depremin meydana geldiği Sarıoğlan ilçesinde incelemelerde bulundu.

Gece saatlerinde meydana gelen deprem nedeniyle çatlayan ve duvarları yıkılan yapıları inceleyen Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ekiplerden bilgi alarak vatandaşları dinledi. İncelemeler sırasında açıklama yapan Vali Günaydın, “Riskli binalara gereken işlemler yapılacak” dedi.

Evleri hasar gören vatandaşların misafirhanelere yerleştirildiğini söyleyen Vali Günaydın, “Sarıoğlan ilçemiz merkezli ilimizde bir deprem meydana geldi. Depremin olduğu andan itibaren bütün ekiplerimiz AFAD, jandarma ve büyükşehir belediyesi görevlilerimiz ve bütün ekiplerimiz sahaya çıktı. Muhtarlarımızla hemen diyaloğa geçildi ve çok şükür olumsuz bir durum da oluşmadı. Şu anda da mühendislerimiz çatlakların olduğu binalarda çalışmalarını devam ettiriyorlar. Riskli bina tespit edildiği zaman gereken işlemler yapılacak. Geceden itibaren de çatlak olan binalardaki vatandaşlarımızı misafirhanelerimize yerleştirerek, mağduriyetin önüne geçtik. Arkadaşlarımız çalışmalarını devam ettiriyorlar. Hepimize geçmiş olsun diyorum ve görev yapan arkadaşlara da teşekkür ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise “Kayserimize, bölgemize geçmiş olsun diyorum. Geceden sabah saatlerine kadar takip ettik ve arkadaşlarımızın hepsi de teyakkuz halinde görevlerini yaptılar. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Can ve mal kaybı olmaması bizleri bu manada rahatlattı. Onun dışında ufak tefek sıkıntılar, çatlaklar söz konusu. Valimizin de dediği gibi sahada tüm kuruluşlarımız ve ekiplerimiz dayanışma içerisinde çalışmalarını yapıyorlar. Bizler de hem geçmiş olsun demek hem de yerinde görmek bağlamında ilçelerimize uğruyoruz. Gayretlerinden dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Tekrar ülkemize ve şehrimize geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan depremin meydana geldiği ilçe, drone ile görüntülendi.

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İHA

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