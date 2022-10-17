Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'deki değerlerin gün yüzüne çıkarılacağını belirtti

Kayseri'de 2022 yılı 4'üncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında yapıldı.

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  • 17.10.2022 17:20
  • Güncelleme: 17.10.2022 17:20
Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'deki değerlerin gün yüzüne çıkarılacağını belirtti

Gökmen Çiçek, toplantıda yaptığı konuşmada, “Kayserimiz tarihi değerlerinin yanında doğal kaynaklar açısından da oldukça zengin bir destinasyondur. Biz bu değerleri gün yüzüne çıkararak, ilimizi hak ettiği yere getireceğiz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.


Kayseri’deki yatırımların sosyo-ekonomik gelişmelerin yerel ve bölgesel kalkınma perspektifiyle değerlendirileceği ve bunlara ilişkin sorunların çözülmesinde, sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesinde kuruluşlar arası iş birliği ve koordinasyon sağlanacağı 2022 yılı 4’üncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi. 

Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Şenol Esmer, Mehmet Sadık Tunç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğg.Yüksel Yiğit, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 

Toplantının açılışında konuşan Vali Çiçek, “İl Koordinasyon Kurulumuzun 4’üncü toplantısını gerçekleştiriyoruz. Bizim göreve geldiğimiz günden bugüne kadar üzerinde durduğumuz konuların başında turizm gelmektedir. Kayserimiz tarihi değerlerinin yanında doğal kaynaklar açısından da oldukça zengin bir destinasyondur. Özellikle Yeşilhisar ilçemizde bulunan Soğanlı Vadisi, Yahyalı ilçemizde bulunan şelaleler ve Yamula Barajı bölgesinde bulunan alanları ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Biz bu değerleri gün yüzüne çıkararak, ilimizi hak ettiği yere getireceğiz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Vali Çiçek bu toplantıda ayrıca, kurum ve kuruluşların 2022 yılı çalışmaları ve önümüzdeki dönem çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunulacağını söyledi.
Vali Çiçek’in konuşmasının ardından yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile temsilcileri, Kayseri'de yürütülen ve programlanan yatırım ve projelerle ilgili bilgiler verdiler.

1ha

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