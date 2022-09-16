Vali emniyetin bahçesinde yemin etti: 'Kayseri'de uyuşturucunun kökünü kazıyacağız'

KAYSERİ (İHA) – Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde yemin ederek, “Kayseri’de uyuşturucunun kökünü kazıyacağız. Hiçbir parkta, hiçbir okul önünde torbacı bırakmayacağız. Vallahi bırakmayacağız, billahi bırakmayacağız” dedi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen ‘Emniyetle Engelsiz Yarınlar’ Projesi çerçevesinde kentte yaşayan 80 engelli vatandaşa akülü araç hediye edildi. İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız, Hülya Nergis, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, hayırsever iş insanı Çetin Şen ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, “Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projemizdeki genel amacımız engelli kardeşlerimizin yaşadığı çevreye ve sosyal hayata uyumunun kolaylaştırılmasına ve öz güveni gelişmiş bireyler olarak hayatlarına devam etmelerine yardımcı olmaktır. Hayırseverimiz ile yürüttüğümüz proje çerçevesinde farklı zamanlarda akülü, joystickle ve itmeli olmak üzere toplam 484 aracın vatandaşlarımıza ulaşımını sağladık. Bugün de ihtiyaç sahiplerine 80 adet akülü araç dağıtımı yapacağız. Hayatın her alanında olduğu gibi sosyal etkinlerimizle de teşkilat olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, “Güvenlik güçleri bizim için önemli. Evlerimizde, sıcacık yuvamızda rahat içerisinde oturabiliyorsak bu kardeşlerimiz sayesinde oturuyoruz. Eğer ezanlarımız okunuyorsa, bu bayrağımız gönderde dalgalanıyorsa bu kardeşlerimiz sayesinde. Allah bu kardeşlerimizi kazadan ve beladan korusun. Hiç birinin burnu dahi kanamasın diye dua ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Hiçbir parkta, hiçbir okul önünde torbacı bırakmayacağız”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, kentte uyuşturucunun kökünü kazıyacaklarını belirterek, “Buradan, emniyet müdürümüzden ve polislerimizden aldığım güçle, onların bana söyledikleri sözlerle onlara söz vermek istiyorum. Biz son zamanlarda Kayseri’de uyuşturucu ile mücadelede çok büyük başarılar elde ediyoruz. Daha geçen hafta emniyetimiz 7 kilo uyuşturucuyu gençlerimizi zehirlemeden hemen önce yakaladı. Yine 94 güven timimiz sokaklarda, meydanlarda her yerde şuan itibariyle alandalar. Kayserili hiçbir çocuğun feda olmasına izin vermeyeceğiz. Buradan söz veriyorum. Kayseri’de uyuşturucunun kökünü kazıyacağız. Hiçbir parkta, hiçbir okul önünde torbacı bırakmayacağız. Vallahi bırakmayacağız, billahi bırakmayacağız. En azından bırakmamak için gece gündüz çalışacağız. Bütün arkadaşlarımızla 10 saatse 15 saat, 15 saatse 20 saat çalışacağız. Bu aldığımız güçle tüm Kayserililere sözümüz olsun. Ne yaparlarsa yapsınlar, bütün bu torbacıları da yakalayacağı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından engelli vatandaşlara akülü araçları teslim edildi.