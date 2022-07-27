Vali Çiçek, yardıma sosyal medyadan koştu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yardım isteyen vatandaşa yanıt verdi. Şeker hastası oğlu için Vali Çiçek’ten yardım isteyen Durmuş Güleç isimli vatandaş: “Sayın valim tip 1 diyabet hastası 6 yaşında oğlum var. Sensör alamıyoruz. Vakıf sadece iki tane verdi, oda bitti. Bekliyoruz yardımcı olabilir misiniz?” şeklinde tweet attı.

Vali Çiçek: “Hemen, seni arayacaklar” şeklinde tweeti yanıtladı.