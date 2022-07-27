Vali Çiçek, yardıma sosyal medyadan koştu
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşarak şeker hastası oğlu için sensör isteyen babanın talebine olumlu yanıt verdi.
- 27.07.2022 09:45
- Güncelleme: 27.07.2022 09:45
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yardım isteyen vatandaşa yanıt verdi. Şeker hastası oğlu için Vali Çiçek’ten yardım isteyen Durmuş Güleç isimli vatandaş: “Sayın valim tip 1 diyabet hastası 6 yaşında oğlum var. Sensör alamıyoruz. Vakıf sadece iki tane verdi, oda bitti. Bekliyoruz yardımcı olabilir misiniz?” şeklinde tweet attı.
Vali Çiçek: “Hemen, seni arayacaklar” şeklinde tweeti yanıtladı.
1ha
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