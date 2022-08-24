Vali Çiçek ve Memduh Büyükkılıç, ‘Erdemlerimiz ile Varız Projesi’ açılış ve imza törenine katıldı

Vali Çiçek programda yaptığı konuşmada, “5-6 öğretmen arkadaşımızın hiçbir maddi karşılık ve destek almadan başlattıkları fedakârca çalıştıkları bir çalışma ortamını gördük” dedi.

Kayseri Dedeman Orta Okulu’nda KADEM (Kayseri Değerler Eğitim Merkezi) iş birliği protokolü imza töreni ve KADEM merkezi açılışı töreni gerçekleşti. Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi İlçe Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi İlçe Kaymakamı Bülent Karacan, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk katıldı.

‘KAYSERİ ÜLKEMİZ İÇİN LOKOMOTİF BİR VİLAYET’

KADEM’in ve ERVA projesinin tanıtımının yapılmasının ardından konuşma yapan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri’nin ülkemiz için lokomotif bir vilayet olduğuna inandığını söyledi. Çiçek, “Buranın şöyle bir hikayesi var. 5-6 öğretmen arkadaşımızın hiçbir maddi karşılık ve destek almadan başlattıkları fedakârca çalıştıkları bir çalışma ortamını gördük. Kendi bütçelerinden desteklerle, zamanlarından fedakârlık yaparak, değerler eğitimi noktasında vatan, millet, bayrak sevgisi noktasında profesyonel çalışma arzusuyla ama amatör bir ruhla çalıştıklarını fark ettik ve çok etkilendim. Kayseri milliyetçiliğini aşılayacağız, çünkü Kayseri’nin ülkemiz için lokomotif bir vilayet olduğuna inanıyoruz. Ben bu manada bu işin içerisine giren, bu işi sahiplenen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, Kayseri’ye katkı sağlayan tüm değerleri ön plana çıkartacak anlayış ve yaklaşımla bu çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Büyükkılıç, “Geleceğimiz, ülkemiz ve şehrimiz için önemine inandığımız, kucaklayıcı ve kuşatıcı bir proje. Gençlerimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere tüm değerlerimizi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden kapsayacak. İnşallah Kayserimize katkıda bulunmuş, bu şehrin manevi, bilimsel önderlerine, her alanda bu şehri bu hale getiren, katkı sağlayan değerlerimizi ön plana çıkaracak projelerle şehrimizi, gençlerimiz buluşturmak amacıyla yapılan önemli ve anlamlı bir çalışma. Her şeyden önce değerlerimize sahip çıkma mantığı içerisindeki ilk projemizi değerli hocamız burada bizlerle paylaştı. Bu projeyle başlayacak olan ama daha sonraki süreçte, Kayseri’ye katkı sağlayan tüm değerlerimizi ön plana çıkartacak anlayış ve yaklaşımla bu çalışmayı sürdüreceğiz. Değerli Valimizin kapsamını genişletmek yönünde katkı gösterdiği, bizlerden de bu alanda hangi katkıyı istiyorsa verme yönünde çabamızın olmazsa olmazı oldu. Şehrimizin tamamını kucaklayacak bir çalışmaya dönüştürmek için gayret göstereceğiz. Büyük bir kazanım sağlarız diye umuyoruz“ şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından imza töreni ve kurdeleler kesilerek açılış gerçekleştirildi.