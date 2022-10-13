Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Van'da GES Açılışına Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte RHG Enertürk Enerji'nin Van-Arısu Güneş Enerji Santrali'nin açılış törenine katıldı.

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  • 13.10.2022 10:56
  • Güncelleme: 13.10.2022 11:01
Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Van'da GES Açılışına Katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte RHG Enertürk Enerji’nin Van-Arısu Güneş Enerji Santrali’nin açılış törenine katıldı.

Türkiye sınırlarını aşarak dünyaya uzanan Kayseri’nin markası Erciyes Anadolu Holding’in Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretim yapan sayılı gruplardan biri olan RHG Enertürk Enerji tarafından Van ili Tuşba ilçesinde Güneş Enerji Santrali düzenlenen törenle açıldı. Başkan Büyükkılıç, RHG Enertürk Enerji’nin Van-Arısu Güneş Enerji Santrali’nin açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin ile birlikte katıldı. Van Gölü kıyısındaki Arısu Mahallesi’nde Güneş Enerji Santrali 784 bin metrekare alana kurulan 55,6 megavat kapasiteye sahipken, Başkan Büyükkılıç, ülkenin geleceği açısından önemli olan bu tesisin hayırlı olmasını diledi. Birlik, beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, “Türkiye’nin, birbirimizin kıymetini bilmeliyiz. O açıdan yerel yönetim olarak hizmetleri yaparken kurum ve kuruluşlarımıza da sahip çıkmayı çok önemsiyoruz” dedi. Vali Çiçek ise Erciyes Anadolu Holding’in Kayseri için önemine işaret ederek, “Kayseri’nin, Türkiye’nin her yerinde izleri var. Milletimiz için büyük bir değer” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, açılışı yapılan tesisi gezerek, incelemelerde bulundu.

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İHA

Kayseri Gündem
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