Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan Kapuzbaşı Şelaleleri'ne 'turistik' dokunuşlar

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Yahyalı’nın eşsiz turistlik değerini içerisinde barından Aladağlar Milli Parkı içerisinde bulunan Kapuzbaşı Şelalelerini tüm dünyaya tanıtacak hizmetlerle buluşturuyor.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile işbirliği halinde Yahyalı ilçesinde doğa harikası şelaleleri, yaz kış eksilmeyen suyuyla her mevsim farklı güzellikler ile muhteşem görsel şölen sunan Kapuzbaşı Şelaleleri’ni dünyaya duyuracak projeleri hayata geçiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, el dokuması halıları, lezzetli elmaları, Kapuzbaşı Şelalesi ve Aladağlar Milli Parkı ile ünlü Yahyalı ilçesinde önemli hizmetleri vatandaşlarla buluşturuyor.

Vali Gökmen Çiçek himayelerinde, Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, Kapuzbaşı Şelaleleri’ne yapılacak cam teras ile yerli ve yabancı turistlere hem adrenalini hem de muhteşem bir görsel şölen sunacak olan Büyükşehir Belediyesi, çevre düzenlemesi, asfalt çalışmaları ve otopark yapımı gibi hizmetler de gerçekleştirecek.

İlçelerde dokunmadık alan bırakmayan Başkan Büyükkılıç, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemeye devam ettiklerini belirterek, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Niagara Şelaleleri’nin bir başka versiyonu diye yarışma programlarında soru olarak sorulmuş bir değerimizden bahsediyoruz. Allah vergisi Aladağlarda dağın içinden su fışkırıyor. Kapuzbaşı Şelalemiz, yükseklik olarak dünyadaki ikinci yükseklikte olan şelalemizdir” dedi.

Başkan Büyükkılıç, şehrin turizm alanında daha çok tanıtılması konusunda Kayseri Valiliği ile işbirliği yaptıklarını vurgulayarak, “Yahyalı’da böyle bir değerimiz var, ormanlık bölge, şelaleden akan suyun Zamantı Irmağı ve nehirlerle buluşan boyutu var, yerli ve yabancı turistlerimizin rahatlıkla dinlenebileceği bir ortamdır. Turizm bağlamında burada yapılması gereken çalışmalardan cam teras konusunda Valiliğimiz ile birlikte çalışmamız var. Oradaki yollar, görüntü kirliliği, çevre temizliği, doğal güzellikleri ve otoparklarla ilgili çalışmalarımız var. Bölgemizi daha canlı, daha diri tutacak hizmetlerimiz olacak” diye konuştu.

Büyükkılıç, Yahyalı ilçesinin Kapuzbaşı Takım Şelalelerinin dışında Yeşilköy Şelaleleri ve Derebağ Şelaleleri gibi dünya çapında değer olan turizm destinasyonlarını bağrında barındırdığının altını çizdi.