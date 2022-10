Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan 'muhtarlar zirvesi'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kentte görev yapan 714 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleşen Muhtarlar Toplantısı’na Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dr. Yüksel Yiğit, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Bayar Özsoy, Ali Hasdal, daire başkanları ve 16 ilçede görev yapan mahalle muhtarları katıldı.

Tek tek masaları dolaşan ve muhtarlarla kucaklaşan Başkan Büyükkılıç, programda Bartın’da maden kazasında hayatını kaybeden 41 madenciye Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyerek sözlerine başladı. Vali Çiçek ile birlikte 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldiklerini belirten Büyükkılıç, “Amacımız sizin sevincinizi paylaşmak, varsa taleplerinizi bire bir görüşmek, bu çalışma ile sizlere yardımcı olmaktır. Başta Sayın valimiz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, muhtarlara seslenerek, şöyle konuştu:

“Kadirşinas dostlarımız muhtarlarımız, adeta bizim kalpte çıkan damarlarımız ya da beyinden çıkan sinirlerimizin her yere ulaşması gibi, bize sıkıntıları, sevinçleri ulaştıran canlarımız olarak görüyoruz. Barış ve huzur şehri, güvenli liman olan Kayseri’mizin hizmetkârı olmaktan mutluluk ve onur duyuyoruz. İnşallah sizlere layık oluruz. Hiç kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, gerek merkez, gerekse taşrada hepinizi bağrımıza basıyoruz. Yaptıklarımız, yapmakta olduklarımız ve yapacaklarımız var. Bizi seven, seçen Kayseri’mizin 1,5 milyon nüfusuna, 16 ilçesine, 714 muhtarının mahallesine, her birine layık olmaya çalışıyoruz. Belediye başkanlarımızla, valiliğimiz ile dayanışma içerisinde olunca, bereketi yaşıyoruz, huzuru yaşıyoruz.”

Konuşmasında, ‘Şehrimizin, insanımızın ve ülkemizin kıymetini bilelim’ diyen Büyükkılıç, “Gerek hükümetimizin, gerekse Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi ve yaklaşımıyla sizlerle birlikte olmaya özen gösteriyoruz. Şehrimizin, insanımızın ve ülkemizin kıymetini bilelim. Bizim olmazsa olmazımız olan ay yıldızlı Türk bayrağımız, vatanımız, milletimiz, devletimiz, inancımız her birimiz için kutsaldır” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, kentte yapılan hizmetlerden 1,5 milyon nüfusun tamamının yararlanması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Anlatmaya gerek yok. Çünkü yapılanları yerinde yaşayan dostlar burada. O açıdan önemli olan bizim anlatıyor olmamız değil. Önemli olan hizmet verdiğimiz kardeşlerimizin, canlarımızın, Kayseri’mizin 1, 5 milyon insanının bunu sahiplenmesi ve o hizmetlerden yararlanıyor olmasıdır. Bu anlayış içerisinde elbette ki 16 ilçemizde olmazsa olmazımız.”

Kayseri’de beş üniversite olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, “Bu bir zenginliktir. Bu şehrimizin adeta makarr-ı ulema diye nitelendirdiğimiz, âlimlerin şehri olduğunu, Davul El Kayseri diye Osmanlı’nın eğitim politikasını üreten ya da onu oluşturan şehir olduğunu, Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin olduğu bir şehir. Bu örnekler çoğaltılabilir” dedi.

Başkan Büyükkılıç, tüm muhtarları 5’inci Kayseri Kitap Fuarı’na davet ederek, sözlerine şöyle devam etti:

“Şu anda da Kayseri’de bir kitap fuarı devam diyor. Mutlaka uğramanızı tavsiye ediyorum. Çıkarken sanırım birer tane kitap verecekler diye umuyor ve inanıyorum. Çünkü Taner bakanımızın güzel bir tavsiyesi olmuştu. Burada her dostumuza mümkün olduğu kadar plaket yerine kitap verin, kitap okumayı okutmayı tavsiye edin, teşvik edin mantığı içerisinde bir yaklaşım olmuştu. Biz de hakikaten bu doğrultuda geçmişte bu çalışmayı yapıyorduk. Bunu bir kez daha hayata geçiriyoruz. 800 bin geçen sene kitap fuarımızda ziyaretçimiz oldu, bu sene Allah’ın izniyle 1 milyonu bekliyoruz. Dün itibariyle 300 binin üzerinde ziyaretçimiz oldu. Bunlar bizim için önemli. Gençleri teşvik etmeliyiz. 325 bin ortaöğrenim öğrencisiyle, 75 bin üniversite öğrencisi ile Kayseri’yi adeta dinamik bir nüfus olarak, dinamik potansiyel olarak herkesle paylaşmalıyız.”

Genç dostu şehir olarak gençlere yönelik yapılan yatırımlardan bahseden Büyükkılıç, “Gençler bizim geleceğimiz, bizim gururumuz. Biz de genç dostu bir belediye olarak, şehir olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın da elinden ödülünü almış belediye olarak dedik ki ‘bu gençlere destek olmamız lazım, kirada olan yükseköğrenim öğrencilerimizin su paralarının yarısı bizden’ dedik. Dedik ki ‘10 bin tane öğrenciye kişi başına 4 bin lira eğitim yardımı verelim, totalde 40 milyon hibe, yani karşılıksız bir bakıma eğitim yardımı yapmak suretiyle onlara sahip çıkalım.’ Dedik ki ‘ulaşımda abone bileti 140 biniş 100 TL dedik, yani bir biniş 70 kuruşa gelir, öğrenci dostu olduğumuzu gösterelim.’ Spor tesislerimizde ya da diğer sosyal tesislerimizde yüzde 25 indirim dedik” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, muhtarların yaptıkları çalışmalarla mahallerinin sözcüsü ve savunucusu olduklarını ifade ederek, “Sevgili muhtarlarımız, seçilmiş canlarımız; sizler gerçekten yaptığınız çalışmalar ile adeta her biriniz mahallenizin sözcüsü, savunucusu konumundasınız. Elbette ki sizlere sahip çıkmak bizlere yakışır. O açıdan her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç birlik beraberlik mesajları da vererek, “Tarım ve hayvancılığı çok önemsediğimizi biliyorsunuz, yaptığımız çalışmaları takip ediyorsunuz. Amacımız, insanların üreten olması, istihdama vesile olması, gerekiyorsa ihracatını yapması ve bu ülkeye katma değer sağlamasıdır. Sayın valimizin, desteği de gücümüze güç katıyor, birlikte daha fazla motive oluyoruz. Kayseri bir endüstri ve ticaret merkezi, 4 milyar dolar ihracat yapan bir şehirden söz ediyoruz. Kayseri yüz akıdır, güvenli bir limandır. Kayseri bu ülkenin olmazsa olmazıdır. Birliğimizi, beraberliğimiz, bereketimiz; bir olalım, iri olalım, diri olalım hep beraber Kayseri olalım, hep beraber Türkiye olalım” ifadelerini kullanarak, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise muhtarlara hitap ederek, “Her biriniz bulunduğunuz mahallede devleti, milleti temsil ediyorsunuz. Bizim elimiz, gözümüz, kulağımız, oralarda nefesimiz oluyorsunuz. Hem Büyükşehir Belediyemiz ile hem ilçe belediyelerimiz hem de kaymakamlarımızla omuz omuza mücadele götürüyoruz, istiyoruz ki her yere ulaşalım” diye konuştu.