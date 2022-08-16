Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç özel çocukları ve ulu çınarları ziyaret etti

 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi ve Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ni ziyaret etti. 

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  • 16.08.2022 18:29
  • Güncelleme: 16.08.2022 18:29
Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç özel çocukları ve ulu çınarları ziyaret etti

Gerçekleşen ziyarete Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi ve Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları ile Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç da katıldı. İlk önce Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’nde özel çocuklarla yakından ilgileneren yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç daha sonra Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ne geçti. Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç burada Ulu Çınarlardan oluşan kadro ile beraber Çanakkale Türküsünü seslendirdiler. 
Ziyarette, merkezi çok beğendiğini söyleyen Vali Çiçek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız ne güzel bir ortam hazırlamış, Allah belediye başkanımızdan razı olsun” dedi. 
Yaşlı yaşam ve dayanışma merkezinin bir dinlenme ortamı olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç ise, “Şehrin göbeğinde canlarımızla, büyüklerimizle dinlenme ortamı. Hayırseverlerimize, belediyemize, çalışanlarımıza dua ediyoruz hep beraber. Büyüklerimizin uğrak yeri hem de kültürümüz yaşatılıyor Kayseri’mizde” şeklinde konuştu.

1ha

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