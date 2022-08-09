Vali Çiçek'ten turizm ve üretim atağı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte turizm ve üretim atağının başladığının altını çizerek, yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

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  • 09.08.2022 15:18
  • Güncelleme: 09.08.2022 15:50
Vali Çiçek'ten turizm ve üretim atağı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte turizm ve üretim atağının başladığının altını çizerek, yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Vali Çiçek, sosyal medya hesabından ’Kayseri panoraması’ başlığıyla yaptığı paylaşımlarda, kentte turizm ve üretim atağının başladığını duyurarak, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Turizm atağı çerçevesinde yapılacak çalışmalar hakkında, "Huzurun şehri Kayseri’mizde son 2 ay içerisinde Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliği içerisinde turizm atağı başlamıştır. Bu çerçevede, Soğanlı Vadisi’ndeki tarihi meydan düzenlenmiş ve turizmi yürüyüş yollarının ihalesi yapılmıştır. Kapuzbaşı’nda sıcak asfalt yol ihalesine çıkılmış, köy içi parke taşları ile otopark yapımına başlanmıştır. Kültepe Kaniş-Karım Arkeoloji Sahası’nda ’Asur Mahallesi’ ortaya çıkartılmıştır. Halkımızın ziyaretleri için çalışmalar sürmektedir. Yine Soğanlı Vadisi’nde sıcak hava balonu uçuşlarına başlanmıştır. Vadinin tarihi ve coğrafi güzelliklerini seyir imkanı doğmuştur. Bünyan ilçemizdeki tarihi Sultan Han’ın tadilatına başlanmış ve 1 ay sonra işletmesi aktif hale getirilecektir. Yahyalı ilçemizde doğa harikası olan Kapuzbaşı Takım Şelalelerimizde seyir sevki için cam teras yapımı ihalesine çıkılmıştır" dedi.

Üretim atağı

Vali Çiçek, üretim atağıyla ilgili olarak da, "Huzurun şehri Kayseri’mizde son 2 ay içerisinde Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliği içerisinde üretim atağı başlatılmıştır. Üreten kadınlarımız için 6 ilçemizde kadın kooperatifleri açılması ve bu oluşumun tüm ilçelerimizde kurulması kararı alınmıştır" şeklinde konuştu.

Kentteki güvenlik kamera sayısı 4 kat arttı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ayrıca, güven timlerinin de kurulduğunu, kentteki güvenlik kamera sayısının 4 kat artırıldığını belirtti.

260 çocuğa iğnesiz şeker ölçüm cihazı

Vali Gökmen Çiçek, valilik, belediye ve hayırseverler ile yapılan çalışmada da, şimdiye kadar diyabet tip-1 hastası 260 çocuğa iğnesiz şeker ölçüm cihazı dağıtıldığını kaydetti.

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İHA

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