Vali Çiçek’ten su sporları müjdesi

KayseRadar ve Radyo Radar canlı yayınına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar katıldı. Vali Çiçek, Yamula Barajı’nda birçok su sporu yapılacağı müjdesini verdi. Baraj’da kano, kürek, yelken gibi su sporlarının da yapılacağını söyleyen Vali Çiçek, “Yamula’ya çok önem vereceğimizi söylemiştik. Önümüzdeki bahar kano, yelken, kürek su sporlarının tamamıyla ilgili, denizi olan şehirlerden daha çok su sporları merkezi olacağız. Ekim ayında 20 milyon ağaç dikeceğiz ve önümüzdeki bahar bambaşka bir Yamula’ya kavuşacağız” ifadelerini kullandı.

‘SU OYUNLARI VE İKLİMLENDİRME AÇISINDAN ŞEHRİMİZE BÜYÜK KATKISI VAR’

Mehmet Özhaseki ise, “Konuşmalarımıza rüyalarımız var diye başlıyorduk. Herhalde bir veya ikinci sırada bazen Erciyes’i söylüyorduk bazen Yamulayı söylüyorduk. Bu barajın Kayseri’ye katkılarından konuşuyorduk. Buraya deniz getirmeyi düşünüyorduk. Bu barajdan elektrik üretiliyor. Bir yandan da iklim değiştirecek bir ortam olarak da görüyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç da, “Kayseri ticaret ve sanayi merkezi olmaktan öte turizmde çok çeşitlilik arz eden bir anlayış içerisinde tanıtmaya vesile oluyor. 65 kilometreye uzanan en önemli barajlarımızdan. Sulama, elektrik, balıkçılık, su oyunları ve iklimlendirme açısından şehrimize büyük katkısı var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

‘KAYSERİ’DE BÖYLE BİR ETKİNLİĞİN OLABİLECEĞİNİ GÖSTERDİK’

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, “Bu tür spor faaliyetlerinin ve balıkçılık faaliyetlerinin yapılıyor olması bundan sonra yapılacak faaliyetlere zemin oluşturuyor. 3,5 milyar metre küp suda üzerinden veya altından faydalanabileceksiniz” dedi.

Yamula’da spor aktiviteleri yapma gayretinde olduklarını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Yamula Barajı elektrik üretilen bir tesis. Vatandaşlarımızın sosyal ve spor aktivitelerini yapabilecekleri bir mekân haline getirmenin gayreti içerisindeyiz. Kayseri’de böyle bir etkinliğin olabileceğini gösterdik. Az önce sporcuların ekipleriyle konuştuğumuzda, mekânın bu işe uygun olduğunu ve buradaki alt yapıdan memnun olduklarını dile getirdiler” ifadelerini kullandı.