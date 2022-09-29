Vali Çiçek'ten Soğanlı ziyareti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde bulunan Örenyeri, Yürüyüş Yolu ve Tahtalı Kilise'de yapılan  çalışmaları yerinde inceledi. 

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  • 29.09.2022 18:47
  • Güncelleme: 29.09.2022 18:47
Vali Çiçek'ten Soğanlı ziyareti

Vali Gökmen Çiçek'e, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, İlçe Belediye Başkanı Halit Tasyapan, Soğanlı muhtarı Ali Cebeci'de eşlik etti. Çiçek, Soğanlı Mahallesi'nde bulunan ve çalışmaları devam eden Örenyeri, Yürüyüş Yolu ve Tahtalı Kilise için yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler aldı.

1ha

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