Vali Çiçek'ten Soğanlı ziyareti

Vali Gökmen Çiçek'e, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, İlçe Belediye Başkanı Halit Tasyapan, Soğanlı muhtarı Ali Cebeci'de eşlik etti. Çiçek, Soğanlı Mahallesi'nde bulunan ve çalışmaları devam eden Örenyeri, Yürüyüş Yolu ve Tahtalı Kilise için yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler aldı.