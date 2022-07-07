Vali Çiçek'ten, bayram temizliği yapan işçilere sürpriz

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, gece geç saatlerde valilik binasından çıkarken Cumhuriyet Meydanı’nda temizlik çalışması yapan Kocasinan Belediyesi işçilerine sürpriz yaparak ziyaret etti. Emeklerinden dolayı işçilere teşekkür eden Vali Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediyesi’nin ilçe genelinde yaptığı temizlik çalışmalarından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Pırıl pırıl bir Kocasinan bıraktığı için başta Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere Kocasinan Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

Kayserililerin Kurban Bayramını daha sağlıklı ve daha temiz bir şekilde idrak edebilmesi için bayram öncesi temizlik çalışması gerçekleştiren Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine sürpriz yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, işçilere kolaylıklar diledi. İşçilerle tek tek sohbet edip, yakından ilgilenen Vali Gökmen Çiçek, işçilere hitaben, “Rutin temizliğin yanı sıra bayram temizliğine başlıyorsunuz. Her birinizin emeğine sağlık. Allah razı olsun. İnşallah bayramı da kazasız, belasız geçiririz. Gecenin bu saatinde vatandaşlarımızın daha temiz bir ortamda yaşaması için mücadele ediyorsunuz. Daha temiz Kayseri ve Kocasinan için çalışıyorsunuz. Bende mesaiyi bırakırken sizlerin görevi başınızda görünce çok mutlu oldum. Allah hepinizden razı olsun. Sizlere çok teşekkür ederim. Pırıl pırıl bir Kocasinan bıraktığı için başta Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere Kocasinan Belediyemize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek, şimdiden Kurban Bayramının hayırlara vesile olmasını, şehrimize, ülkemize, tüm İslam Alemine ve insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini dileyerek sözlerini tamamladı.

“Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha güzel bir şekilde yapabilmeleri için olağan gayretimizle çalışıyoruz” diyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise Kayserililere sorunsuz bir bayram yaşatmayı hedeflediklerini vurguladı. Diğer alanlarda olduğu gibi temizlikte de ilçe belediye ölçeğinde Türkiye’nin en modern filosunu kurduklarını ve vatandaşlara temiz çevre sunduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Hemşerilerimizin Arife günü ve bayram boyunca daha huzurlu bir şekilde ibadetlerini yerine getirmeleri amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park- Bahçeler Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü birimlerimiz gereken tedbirleri aldı. Şu ana kadar belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz rutin faaliyetlere, Kurban Bayramı dolayısıyla ek çalışmalar yapıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak her türlü temizlik hizmeti ve yapılması gereken diğer hizmetleri kesintisiz sürdüreceğiz. Böylelikle vatandaşlarımızın daha huzurlu ve daha mutlu bir bayram geçirmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.