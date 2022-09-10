Vali Çiçek'ten 'turizm' açıklaması

Turizm Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'nin artık tüm dünyada turizm noktasında hak ettiği payı alması gerektiğini söyleyerek, 'Bazen sosyal medya fenomeni gibi bazen turizm rehberi gibi çalışma içerisindeyiz' dedi.

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  • 10.09.2022 15:45
  • Güncelleme: 10.09.2022 16:14
Vali Çiçek'ten 'turizm' açıklaması
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Turizm Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri’nin artık tüm dünyada turizm noktasında hak ettiği payı alması gerektiğini söyleyerek, “Bazen sosyal medya fenomeni gibi bazen turizm rehberi gibi çalışma içerisindeyiz” dedi.

Kayseri Valiliği tarafından başlatılan turizm atağı çerçevesinde Turizm Atağı Toplantısı düzenlendi. Valilikte düzenlenen toplantıya, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, yanı sıra milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kamu kurum müdürleri ve kaymakamlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, slayt eşliğinde turistik bölgeler ve bu bölgelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ardından konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte turizm atağı başlattıklarını hatırlatarak, “Biz Kayseri’de özellikle bakanlarımız ve vekillerimizle yaptığımız istişare sonucunda turizmi hedef aldık. Bizim stratejik hedefimiz kısa vadede artık alt yapısı tamamlanmış birçok noktada sadece Türkiye’de değil, Avrupa’daki metropoller ile yarışır hale gelmiş, ismi tüm dünyada bilinen Kayseri’nin artık tüm dünyada turizm noktasında hak ettiği payı alması gerektiğini değerlendirerek bir çalışma seferberliği başlattık. O yüzden hepimiz alandayız ve arazideyiz. Bazen sosyal medya fenomeni gibi bazen turizm rehberi gibi çalışma içerisindeyiz. Bunlar bazıları için garip gelebilir ama biz tanıtım için yapmak durumundayız. Dolayısıyla son zamanlarda hep istişare halindeyiz. Özellikle Erciyes bizim lokomotifimiz. Erciyes bizim olmazsa olmazımız. Bugün burada turizmi konuşabiliyorsak, Erciyes’teki çalışmalarımızdır. Arkasından Erciyes ile Soğanlı Vadisini ve birkaç yeri birbirine bağlayarak farklı destinasyonlar oluşturup çalışma azmindeyiz. Çok fazla uzun zaman harcamadan, enerjimizi belli noktalara vurarak bir şeyler yapmak durumundayız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, “Kayseri’nin tarihi ve kültürel mirasının korunması, açığa çıkarılması ve sonrada turizme kazandırılması amacıyla gayret eden ve uğraşan herkese teşekkür ederim. 2005 yılında Pergel Yasası diye bir yasa çıktı. Kayseri’nin merkezdeki büyükşehrini daha güçlendiren, değişik ilçelerde hareket etmesini isteyen bir yasaydı. O yasa çıktıktan sonra biz Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde bu şekilde toplantı yaptı. O toplantı neticesinde Kayseri turizmde neler yapabilir, Kayseri kültürde, sanatta, sporda, ticarette ve sağlıkta neler yapabilir gibi 10 ayrı başlık açtık. O yaptığımız beyin fırtınasında çok değerli fikirler ortaya çıktı” dedi.

Düzenlenen toplantı, Özhaseki’nin moderatörlüğünde katılımcıların görüş ve önerilerini belirtmesi ile devam etti.

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İHA

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