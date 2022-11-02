Vali Çiçek, TDP Müdürlüğü’nde sporcuların talebini dinledi

TDP Şube Müdürlüğü’nde gerçekleşen ziyarete Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Emniyetspor Kulübü Başkanı Saffet Arslan katılım sağladı.

Ziyarette ‘İpeksi Dokunuşla Madalyaya Uzanan Eller Projesi’ hakkında bilgiler veren ve projenin devamının gelmesini talep eden Antrenör Hasan Keleş, “Aktif bin 500 sporcumuz, 575 madalyamız var. Sosyoekonomik yönde imkansızlıkları olan madde bağımlılığı yüksek riskte olan mahallerimiz başta olmak üzere kent genelinde çocuklarımızı spora teşvik edip suça sürüklenmelerini önlemeyi hedeflemekteyiz bu projede. Spor yapmak istemiş ama spor yapamamış kenar mahalle dediğimiz kesimlerdeki arkadaşlarımızı Sancaktepe, Boztepe, Oruçreis’teki arkadaşlarımıza sporu ayaklarına götürdük ücretsiz olarak. 15 mahallede doğudan göç almış çocuklarımızın olduğu okullar belediyemiz belediyemizin tesisleri kullanarak tamamen ücretsiz profesyonel antrenörlerimiz ile birlikte şu ana kadar 5500’e yakın öğrencimiz lisans verdik ve kuşak sahibi yaptık” diye konuştu.

Ziyarette Vali Çiçek, turnuvalarda madalya kazanan sporculara da plaket takdim etti.